FAMOSOS

Ex-BBB Delma realiza sonho e se muda para mansão com seis quartos: 'Reunir todo mundo'

Top 6 do BBB 25, Delma comemora nova fase da vida e a realização de poder reunir amigos e família

Além do novo lar, Delma tem vivido dias animados fora de casa também. Recentemente, ela esteve com as filhas e o ex-cunhado Guilherme, vice-campeão do reality, em Fernando de Noronha. Logo depois, curtiu o São João da Thay no Maranhão ao lado de ex-participantes do BBB.>