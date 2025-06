NOVELA DAS 18H

'Garota do Momento': Bia confessa que trocou os colares para incriminar Beatriz

No capítulo desta quarta (11), revelações, desconfianças e ligações misteriosas abalam os personagens da trama

O capítulo desta quarta-feira (11) de Garota do Momento promete fortes emoções com revelações que podem mudar os rumos finais da novela. Depois de muitas idas e vindas, Bia e Ronaldo finalmente se declaram e decidem viajar juntos, mas o clima de felicidade dura pouco: a jovem revela para Zélia que trocou os colares propositalmente para incriminar Beatriz.>

Enquanto isso, Clarice se divide entre cuidar dos ferimentos de Gregório, após ele ter sido agredido, e lidar com a desconfiança sobre a inocência de Bia no caso do colar Mystique. Mesmo com a promessa de viagem de Bia, Clarice deixa claro que não acredita na versão contada por ela.>