FAMOSOS

Ex de Gordão da XJ se pronuncia após término e rebate críticas: 'Não terminei com ninguém'

Nicolle Caroline reage a ataques nas redes após fim de namoro com influenciador que perdeu 75 kg

Após dias de silêncio nas redes sociais, Nicolle Caroline, ex-namorada do influenciador Gordão da XJ, que perdeu 75 kg nos últimos meses, resolveu se pronunciar. O casal, que dividia com os seguidores uma rotina intensa de emagrecimento e parceria, anunciou o fim do relacionamento há cerca de uma semana e desde então, Nicolle tem sido alvo de críticas. >

Respondendo a uma seguidora que questionou por que ainda mantinha fotos com o ex no perfil, Nicolle foi direta: "Amiga, eu não terminei com ninguém e não tem motivo para apagar nada e nem bloquear. Ele fez parte da minha história".>