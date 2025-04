DESABAFO

Com 200kg, Gordão da XJ admite medo de emagrecer e perder seguidores

Ele disse ter medo de perder seu sustento

Criador de conteúdo humorístico, ele alcança mais de meio milhão de visualizações diárias contando como um obeso vive. "Desde então, ganho meu dinheiro com a internet e sustento toda a minha família. Sou muito grato apesar das coisas negativas que vêm junto também", afirma ele, que enfrenta desafios de saúde, como diabetes, pressão alta e testosterona baixa. >

Nascido em São Paulo e com mais de 200 kg, o influenciador iniciou sua trajetória na internet aos 12 anos. Seu primeiro viral foi uma dança sem camiseta, o que lhe rendeu o apelido de "Gordinho do Vai Toma", inspirado em uma música do “MC Pikachu”. Contudo, o reconhecimento veio mesmo após um vídeo em que aparece pilotando uma moto XJ6, que acumulou mais de 70 milhões de visualizações e consolidou o apelido “Gordão da XJ”.>