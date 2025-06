RELATO FORTE

Tati Machado lamenta um mês da morte de Rael: 'Dói profundamente'

Apresentadora estava com 33 semanas de gravidez quando perdeu o bebê

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de junho de 2025 às 13:30

Tati Machado e Bruno Monteiro

Tati Machado usou as redes sociais, nesta sexta-feira (13), para fazer um forte desabafo sobre o primeiro mês sem seu filho, Rael. A apresentadora estava grávida de 33 semanas quando deu entrada na maternidade após notar a ausência dos movimentos do bebê. Lá, foi constatada a parada dos batimentos cardíacos do neném. A perda de Rael foi anunciada no dia 13 de maio.>

"Um mês. Um mês que aprendemos a ser pais sem filho no colo. Um mês do exercício constante do amor sem toque. Um mês acolhendo o que ficou de nós. Um mês de travessia da nossa e a do nosso filho. Um mês de luto, que precisa ser integrado, vivido, sentido. Sem pressa e sem medo. Dizem, inclusive, que o luto é do tamanho do nosso amor, talvez por isso ele seja tão duro de encarar", iniciou Tati.>

"Muito da saudade está atrelada ao que imaginamos, atrelada as nossas expectativas. Eu me imagino amamentando, por exemplo, sem nem ao menos saber se eu conseguiria de fato. E essa memória, de algo que não tive, dói profundamente. Perder o futuro que a gente imaginou com um filho é perder a si mesmo. Essa é, de longe, a pior dor que já sentimos, mas é também a dor que mais nos tem ensinado. Parece que a gente fica em suspenso do mundo, vendo tudo de outro ângulo. O que antes era grande agora fica pequeno, ínfimo.", continuou.>

"É tempo de ressignificar essa dor e de ressignificar a vida. Tempo de se apegar a família, aos amigos, a nossa fé… a travessia segue por aqui, dia após dias. 13/5, 8:45, dia do nosso encontro", finalizou a apresentadora.>