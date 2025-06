ENTRETENIMENTO

Gil do Vigor estreia como apresentador na Globo; veja detalhes do programa

Atração vai ao ar ainda em junho

Gil do Vigor vai comandar seu primeiro programa como apresentador na TV aberta. O economista e ex-BBB foi escalado pela TV Globo para apresentar o especial Destino: São João. A atração vai ao ar no dia 29 de junho, um domingo, logo após o Fantástico, na faixa das 23h.>

O programa marca a primeira vez que a emissora transmite um especial junino em rede nacional. Desde os anos 1990, a cobertura do São João era exibida apenas para o público do Nordeste.>

O programa percorre cinco cidades nordestinas que são referência na comemoração da festa: Caruaru (PE), Campina Grande (PB), Mossoró (RN), Maracanaú (CE) e São Luís (MA). Ao lado de Gil do Vigor, o jornalista Tiago Medeiros também participa da atração, mostrando as tradições de cada local, como quadrilhas, comidas típicas, shows e manifestações culturais regionais.>

As gravações já foram concluídas e mostram Gil em diferentes ambientes das cidades, interagindo com o público e artistas locais. A proposta é celebrar as raízes nordestinas de forma ampla e acessível ao público de todo o país.>