Ciência revela método cientificamente comprovado como o mais eficaz para superar o ex

Pesquisas em psicologia comprovam a eficácia do afastamento total após términos

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 08:00

Terminar sempre dói mas superar sempre é preciso Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

Se você está sofrendo por um término, a ciência tem um conselho difícil mas eficaz: corte todo contato. Christian Dunker, da USP, explica que o luto começa quando o 'Eu' identifica um objeto perdido - seja físico ou emocional.

"Se mantivermos contato, nossa mente pode continuar apegada", alerta Silvia Congost em suas redes sociais. Isso vale para mensagens diretas ou indiretas, como frequentar os mesmos lugares do relacionamento.

A neurociência por trás do método

Dunker analisa, em artigo publicado na revista PsicoFAE, a teoria freudiana do luto, mostrando como um processo mal resolvido pode se tornar "infinito". Elisabeth Kübler-Ross mapeou os sete estágios desse processo, que só avançam com distanciamento adequado.

O sistema límbico - nosso centro emocional - interpreta qualquer contato como sinal de continuidade. Por isso, até pequenas interferências podem reacender a esperança e atrasar a cura.

Como aplicar na prática

1. Bloqueie ou silencie nas redes sociais



2. Evite lugares que frequentavam juntos



3. Peça a amigos em comum para não dar notícias



4. Delete conversas e fotos temporariamente



5. Resista à tentação de checar perfis

Silvia Congost enfatiza que essas medidas devem durar até conseguir pensar no ex sem sofrimento intenso. Não é punição, mas proteção emocional.

Quando fazer exceções

Casos com filhos ou projetos profissionais exigem adaptações. Mesmo assim, mantenha interações impessoais e necessárias. Explique sua necessidade de espaço sem culpa.