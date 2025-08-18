Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ciência revela método cientificamente comprovado como o mais eficaz para superar o ex

Pesquisas em psicologia comprovam a eficácia do afastamento total após términos

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 08:00

Terminar sempre dói mas superar sempre é preciso
Terminar sempre dói mas superar sempre é preciso Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

Se você está sofrendo por um término, a ciência tem um conselho difícil mas eficaz: corte todo contato. Christian Dunker, da USP, explica que o luto começa quando o 'Eu' identifica um objeto perdido - seja físico ou emocional.

"Se mantivermos contato, nossa mente pode continuar apegada", alerta Silvia Congost em suas redes sociais. Isso vale para mensagens diretas ou indiretas, como frequentar os mesmos lugares do relacionamento.

A neurociência por trás do método

Dunker analisa, em artigo publicado na revista PsicoFAE, a teoria freudiana do luto, mostrando como um processo mal resolvido pode se tornar "infinito". Elisabeth Kübler-Ross mapeou os sete estágios desse processo, que só avançam com distanciamento adequado.

O sistema límbico - nosso centro emocional - interpreta qualquer contato como sinal de continuidade. Por isso, até pequenas interferências podem reacender a esperança e atrasar a cura.

Como aplicar na prática

1. Bloqueie ou silencie nas redes sociais

2. Evite lugares que frequentavam juntos

3. Peça a amigos em comum para não dar notícias

4. Delete conversas e fotos temporariamente

5. Resista à tentação de checar perfis

Silvia Congost enfatiza que essas medidas devem durar até conseguir pensar no ex sem sofrimento intenso. Não é punição, mas proteção emocional.

Quando fazer exceções

Casos com filhos ou projetos profissionais exigem adaptações. Mesmo assim, mantenha interações impessoais e necessárias. Explique sua necessidade de espaço sem culpa.

Como mostra a psicologia, terminar nunca é fácil - mas superar é possível. O contato zero oferece o espaço que seu coração precisa para se reencontrar.

Mais recentes

Imagem - Kamylinha Santos se pronuncia sobre relação com Hytalo Santos: ‘Só queria viver minha vida em paz’

Kamylinha Santos se pronuncia sobre relação com Hytalo Santos: ‘Só queria viver minha vida em paz’
Imagem - Bruna Marquezine aparece ao lado de Danilo Mesquita em festa e aumenta rumores de romance

Bruna Marquezine aparece ao lado de Danilo Mesquita em festa e aumenta rumores de romance
Imagem - Anitta participa de cerimônia indígena no Xingu e é homenageada com pinturas tradicionais; veja fotos

Anitta participa de cerimônia indígena no Xingu e é homenageada com pinturas tradicionais; veja fotos

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura divulga edital de concurso com 131 vagas e salários de até R$ 7,5 mil
01

Prefeitura divulga edital de concurso com 131 vagas e salários de até R$ 7,5 mil

Imagem - Pará sem açaí? Comércio em Belém está proibido de vender o produto durante a COP30; entenda
02

Pará sem açaí? Comércio em Belém está proibido de vender o produto durante a COP30; entenda

Imagem - Cadela emociona ao encontrar cobertor de tutora em parque; confira história
03

Cadela emociona ao encontrar cobertor de tutora em parque; confira história

Imagem - Obra de escola em cidade baiana está abandonada desde março, denuncia vereador
04

Obra de escola em cidade baiana está abandonada desde março, denuncia vereador