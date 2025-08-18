Ciência revela método cientificamente comprovado como o mais eficaz para superar o ex

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 18 de agosto de 2025 às 08:00
Se você está sofrendo por um término, a ciência tem um conselho difícil mas eficaz: corte todo contato. Christian Dunker, da USP, explica que o luto começa quando o 'Eu' identifica um objeto perdido - seja físico ou emocional.
"Se mantivermos contato, nossa mente pode continuar apegada", alerta Silvia Congost em suas redes sociais. Isso vale para mensagens diretas ou indiretas, como frequentar os mesmos lugares do relacionamento.
Dunker analisa, em artigo publicado na revista PsicoFAE, a teoria freudiana do luto, mostrando como um processo mal resolvido pode se tornar "infinito". Elisabeth Kübler-Ross mapeou os sete estágios desse processo, que só avançam com distanciamento adequado.
O sistema límbico - nosso centro emocional - interpreta qualquer contato como sinal de continuidade. Por isso, até pequenas interferências podem reacender a esperança e atrasar a cura.
1. Bloqueie ou silencie nas redes sociais
2. Evite lugares que frequentavam juntos
3. Peça a amigos em comum para não dar notícias
4. Delete conversas e fotos temporariamente
5. Resista à tentação de checar perfis
Silvia Congost enfatiza que essas medidas devem durar até conseguir pensar no ex sem sofrimento intenso. Não é punição, mas proteção emocional.
Casos com filhos ou projetos profissionais exigem adaptações. Mesmo assim, mantenha interações impessoais e necessárias. Explique sua necessidade de espaço sem culpa.
Como mostra a psicologia, terminar nunca é fácil - mas superar é possível. O contato zero oferece o espaço que seu coração precisa para se reencontrar.