ORGULHO

Débora Nascimento assume bissexualidade no Domingão com Huck

Atriz celebrou o Mês do Orgulho LGBTQIAP+ e declarou: “Mãe, artista, mulher bi. É isso, gente”

Heider Sacramento

Publicado em 30 de junho de 2025 às 09:29

Débora Nascimento Crédito: Reprodução

Débora Nascimento emocionou o público ao revelar sua bissexualidade durante participação no Domingão com Huck, da TV Globo, neste domingo (29). A atriz encarou o desafio de interpretar Diana Ross no quadro Batalha do Lip Sync e aproveitou o momento para celebrar o Mês do Orgulho LGBTQIAP+ com uma fala marcante ao fim da performance. >

“Não tem como. Ainda mais nesse mês, gente. Celebrando o orgulho, quem a gente é. Eu, mãe, artista, mulher bi. É isso, gente. Essa alegria”, declarou Débora, arrancando aplausos da plateia e dos colegas de palco.>

Apesar da repercussão nas redes sociais, essa não foi a primeira vez que Débora falou abertamente sobre sua orientação sexual. Em 2019, em entrevista a Maya Massafera, ela já havia sinalizado abertura para se relacionar com outras mulheres. “Eu me apaixono pela pessoa e calhou de todas as pessoas que já me apaixonei serem homens, mas a vida está aí para isso”, afirmou na época.>