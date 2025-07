DESABAFO

Ex-mulher de Manoel Gomes, do hit 'Caneta Azul', relata abandono após aborto: 'Fui ao mercado e ele sumiu'

Companheira do cantor afirma que foi deixada sem explicações e diz que só soube do divórcio por meio do advogado

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de julho de 2025 às 12:45

Manoel Gomes, dono do hit 'Caneta Azul' e Diva Gomes Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Diva Gomes, de 42 anos, veio a público para relatar que foi abandonada repentinamente pelo cantor Manoel Gomes, famoso pelo hit viral “Caneta Azul”. Segundo a pernambucana, o artista teria saído de casa sem qualquer aviso e passou a ignorar suas tentativas de contato. O casal vivia junto desde 2023. >

A história veio à tona após Diva desabafar nas redes sociais no último fim de semana. Em seu perfil no Instagram, ela agradeceu o apoio que vem recebendo dos seguidores e afirmou estar tentando se reerguer após o término:>

"Neste momento estou me resguardando e recuperando o meu amor-próprio. Em breve estarei de volta e sempre com a verdade em nome de Deus", publicou.>

Em entrevista ao programa “Balanço Geral”, Diva contou que percebeu o sumiço ao voltar do mercado. Ao chegar em casa, não encontrou Manoel e nem teve resposta às ligações insistentes. Procurou vizinhos e porteiros, mas ninguém soube dizer para onde ele foi. Dias depois, foi surpreendida por um comunicado do advogado do cantor informando o fim da relação.>

O impacto emocional teria desencadeado uma crise de ansiedade, com sintomas físicos como queda de cabelo. Diva relatou ainda o choque ao descobrir, pela imprensa, que Manoel havia sido visto curtindo um passeio de lancha nos Estados Unidos ao lado de várias mulheres.>

A defesa do cantor se manifestou por nota, alegando que não houve casamento formal entre os dois. Segundo os advogados, tratava-se apenas de um relacionamento afetivo, encerrado de forma “unilateral e respeitosa”. Ainda afirmaram que Manoel deixou quitadas todas as despesas da casa que dividia com Diva, incluindo aluguel, contas e encargos.>

"Ele deixou o imóvel levando apenas seus pertences pessoais", diz o comunicado.>

Diva, no entanto, contesta a versão. Ela afirma que a relação era estável, com planos de longo prazo, e que buscará na Justiça o direito à partilha de bens. Em janeiro deste ano, o casal chegou a anunciar publicamente a perda de um bebê, o que aumentou a comoção em torno do término inesperado.>