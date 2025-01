TRISTEZA

Esposa de Manoel Gomes, do hit 'Caneta Azul', perde bebê em aborto espontâneo

Aborto ocorreu durante a madrugada deste sábado (24)

Diva Gomes, esposa do cantor Manoel Gomes, sofreu um aborto espontâneo na madrugada deste sábado (25) após um sangramento intenso e perdeu o bebê que esperava. >

Segundo assessoria de Manoel, Diva foi levada ao hospital com a hemorragia e, chegando lá, recebeu a notícia dos médicos de que a criança não tinha resistido. A influenciadora segue internada recebendo cuidados médicos e deve receber alta neste domingo (26).>

O casal iniciou o relacionamento no final de 2023. Diva, que trabalhava em um restaurante quando conheceu Manoel, deixou o emprego para se dedicar à carreira de influenciadora digital, acumulando atualmente 24 mil seguidores no Instagram. Juntos, eles moram na mansão do cantor em São Paulo. >