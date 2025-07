DE VOLTA À TV

Record prepara reprise de 'A Escrava Isaura' com uso de inteligência artificial

Novela estrelada por Bianca Rinaldi ganhará edição especial em comemoração aos 150 anos do livro original

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de julho de 2025 às 13:09

A Escrava Isaura (2004) Crédito: Reprodução

A novela A Escrava Isaura, um dos maiores sucessos da teledramaturgia da Record, está prestes a voltar ao ar em uma nova reprise. A emissora já trabalha nos bastidores para lançar uma edição comemorativa do folhetim, celebrando os 150 anos da publicação do romance homônimo de Bernardo Guimarães, lançado em 1875. >

De acordo com informações do colunista Flávio Ricco, do Portal Leo Dias, a nova versão será mais do que uma simples reapresentação. A Record estuda ajustes no número de capítulos, melhorias visuais com ajuda de inteligência artificial, remixagem de áudio e uma nova abertura. A estreia está prevista para agosto de 2025.>

Originalmente exibida em 2004, a trama protagonizada por Bianca Rinaldi (Isaura) e Leopoldo Pacheco (Leôncio) já foi reprisada quatro vezes no canal principal, além de ter circulado por outras emissoras do grupo e parceiras como a Fox Life e a TV Brasil. Sua primeira reapresentação aconteceu em 2005, ainda no horário nobre, com 179 capítulos.>

Mesmo duas décadas após sua estreia, A Escrava Isaura continua sendo uma das maiores audiências para a emissora. As exibições anteriores sempre alcançaram bons números, especialmente nas tardes da Record, o que tornou o título uma aposta segura em diferentes momentos da programação.>

A novela narra a história de Isaura, filha de uma escrava com um homem livre, criada como dama da sociedade, mas ainda considerada propriedade da casa-grande. Educada sob a proteção do senhor Miguel (Paulo Figueiredo), Isaura enfrenta as obsessões do cruel Leôncio, que passa a persegui-la após herdar a fazenda da família.>