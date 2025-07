EXPOSIÇÃO

Após processo, marido exposto em 'chá revelação de traição' diz viver rotina de humilhação

Advogado classifica o caso como “vingança emocional”

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de julho de 2025 às 14:30

Marido exposto por traição em chá revelação se pronuncia e diz que vai assumir as consequências Crédito: Reprodução/TikTok

Um vídeo inusitado gravado no interior do Rio Grande do Sul tomou conta das redes sociais e virou alvo de polêmica nacional. A gravação mostra o que deveria ser um “chá revelação”, mas que acabou se tornando um evento público de exposição de traição. A responsável pelo vídeo é Natália Knak, ex-companheira do agricultor Rafael Schemmer, que agora tenta na Justiça conter os danos da viralização.>

No vídeo, Natália faz uma revelação bombástica: ao invés de anunciar o sexo do bebê, ela anuncia uma suposta traição cometida por Rafael. O conteúdo ganhou repercussão imediata, foi compartilhado por milhares de internautas e virou tema de memes, paródias e até campanhas publicitárias.>

A reação de Rafael não demorou. Sentindo-se alvo de zombarias constantes, o agricultor acionou um advogado e está movendo uma ação para remover o vídeo das plataformas. Segundo a defesa, ele tem enfrentado humilhações diárias desde que o conteúdo veio a público.>

“Ele está sendo submetido a um linchamento virtual. Há uso indevido da sua imagem em piadas, vídeos e até peças comerciais. Isso está afetando sua saúde emocional, sua vida pessoal e profissional”, afirmou o advogado José Luiz Dorsdt.>

De acordo com o magistrado, o conteúdo já circula de forma massiva pelas redes e não há como impedir sua propagação. “Não é possível refrear toda a informação acerca dos fatos em todos os veículos de comunicação, notadamente nas redes sociais, nas quais as mídias originalmente veiculadas pela parte ré já possuem abrangência capilarizada”, afirmou. O juiz João Gilberto Engelmann, da Comarca de Ibirubá, indeferiu o pedido nesta terça-feira (15).>

A defesa do agricultor pontua que ele vive uma rotina de “constrangimento e sofrimento” e que o caso está impactando sua reputação dentro da pequena comunidade onde vive. De acordo com Dorsdt, o cliente convive com um "assombro constante" e não consegue escapar do tema, que continua se espalhando online.>

Do outro lado, Natália optou por não se manifestar diretamente sobre o caso. Em uma publicação, ela agradeceu o apoio recebido, disse que está focada em sua saúde e na gestação do filho, e ressaltou que providências legais já estão sendo tomadas. “As medidas cabíveis já estão sendo tomadas. Priorizar minha saúde e a do meu filho é o mais importante”, escreveu.>

Atualmente, não há qualquer contato entre os dois, e todas as conversas ocorrem por meio de representantes legais ou familiares. A separação será formalizada judicialmente e envolve partilha de bens, pensão, guarda e visitas da criança. A defesa de Rafael também não descarta ações criminais e pedidos de indenização por danos morais.>

Apesar de reconhecer que apagar completamente o vídeo da internet é uma missão quase impossível, o advogado segue com ações para tentar conter o alcance do conteúdo e responsabilizar os envolvidos na sua disseminação.>