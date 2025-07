QUER DIMINUIR!

Militão paga mais de R$ 111 mil em champanhe para casamento, mas não quer pagar R$ 10 mil de pensão da filha

Zagueiro do Real Madrid casa nesta sexta com a influenciadora Tainá Costa; festa chegou a R$ 2 milhões

Contudo, o matrimônio acontece em meio a uma luta judicial em que o atleta tenta reduzir a pensão da filha Cecília, fruto do relacionamento com Karolina Lima, influenciadora digital e modelo.>

Militão paga R$ 10 mil de pensão à filha, no entanto, por motivos pessoais que o jornal Correio não teve conhecimento, o jogador quer diminuir o valor pago. No entanto, com um casamento luxuoso, os seguidores interpretaram que o atleta tem condições financeiras de continuar arcando com o valor que já é pago para a pensão de Cecilia, gerando revolta através de comentários nas redes sociais.>