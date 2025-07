VOCÊ SABIA?

Jornalista que chamou Bolsonaro de 'Bozo' é ex-Chiquititas e viveu par com Bruno Gagliasso

Âncora a CNN Brasil, Elisa Veeck participou de Chiquititas, exibida pelo SBT entre 1997 e 2001

Natural de Canoas, no Rio Grande do Sul, Elisa interpretou a personagem Fran na primeira versão da novela. Ela tinha apenas 10 anos na época e atuou ao lado de nomes como Aretha Oliveira, Fernanda Souza, Felipe Chammas e Pierre Bittencourt. Em entrevista recente durante a gravação do especial “Geração Chiquititas”, Elisa relembrou detalhes dos bastidores da produção.>

“Era tudo muito mágico. A gente chegava no quarto das meninas e tentava caber nas camas, que eram menores que o normal, feitas só para parecerem grandes na TV. Às vezes, precisava encolher as pernas e fingir que estava tudo certo”, brincou.>

No especial, que será exibido pelo SBT e pelo canal +Novelas, Elisa reencontrou vários colegas do elenco e compartilhou memórias afetivas da época. Segundo ela, o clima foi de nostalgia total: “Parecia encontro de turma da escola, como se todo mundo tivesse voltado para a primeira série”, contou.>

Conhecida por seu estilo leve, porém firme, Elisa conquistou o público por equilibrar informação, carisma e improviso. Fora do ar, mantém vida discreta, mas costuma compartilhar momentos ao lado do filho pequeno e do marido, o economista Gabriel Galípolo, atual presidente do Banco Central.>