CASO ANTIGO?

Renato Aragão abre o jogo sobre romance com Xuxa Meneghel

Eterno Didi respondeu rumores de um affair com a apresentadora

Em entrevista a podcast, o ator finalmente respondeu aos questionamentos sobre o suposto caso com a apresentadora. Segundo ele, que está com 90 anos, tudo foi apenas especulação do público. O eterno Didi Mocó garantiu que os dois sempre foram apenas amigos. "Ela sempre foi minha amiga, minha amiga para sempre vai ser. Falar [que tivemos um caso] é fácil, comprovar é difícil. Ela é muito querida por nós, por todo mundo. Meu caso de amor com a Xuxa é eterno", afirmou o Didi Mocó ao podcast Inteligência Ltda, comandado por Rogério Vilela. >