Como será a cena do Morango do Amor em 'Vale Tudo'

Trama das 9 aposta em temas atuais para se conectar com o público

Elis Freire

Publicado em 28 de julho de 2025 às 17:50

Morango do Amor vai enriquecer Raquel em 'Vale Tudo', diz colunista Crédito: Reprodução

Viral nas redes sociais e gerando filas nas confeitarias de todo o país, o Morango do Amor vai ganhar espaço em horário nobre nas telinhas, na reta final de "Vale Tudo". A sobremesa criada a partir da clássica Maçã do Amor, com inspirações na Bala Baiana, fará parte do cardápio do restaurante Paladar e será confeccionado pela cozinheira Raquel (Taís Araújo).>

De acordo com o colunista André Romano, do Observatório da TV, a cena foi incluída no roteiro no último sábado (26) como um adendo especial. O doce chegará a trama com Raquel propondo à Poliana (Matheus Nachtergaele) apostar na novidade para atrair novos clientes para o restaurante, que não vive uma boa fase. O doce, que viralizou na internet e fez o preço da fruta disparar no país, promete fazer o restaurante bombar, tornando-se o pedido mais queridinho.>

Qual é a do Morango do Amor?

A iguaria que viralizou nas redes sociais nas últimas semanas consiste em um morango grande envolto por um brigadeiro de ninho e coberto por um calda de açúcar vermelha. Rapidamente espalhado pelos país, com novas versões e cores e até com frutas diferente, como a Uva do Amor, a sobremesa conquistou o público pelo paladar e pelo visual brilhante.>

Não se sabe com exatidão quando o doce foi criado, mas a inspiração na Maça do Amor e na Bala Baiana é evidente. Alguns afirmam que a responsável por dar vida ao doce foi a baiana Camilla Piñón, da Sweet Milla, em 2020, outros afirmam que já experimentaram o doce antes disso, quando nem havia indícios de todo esse hype. >

Novos temas em ‘Vale Tudo’

O remake de ‘Vale Tudo’ está se adaptando aos novos tempos, com uma proposta completamente diferente da década de 1980, quando foi lançada a primeira versão. A autora Manuela Dias tem apostado em trazer temas atuais discutidos na sociedade para trama, buscando fazer o público refletir sobre questões sociais, de forma bem direta. >