‘Vale Tudo’: Amigo trai Ivan e entrega fotos comprometedoras dele com Raquel para Odete

Luciano cede à pressão da vilã para ajudar a avó doente e entrega fotos comprometedoras de Ivan e Raquel

A relação de confiança entre Ivan (Renato Góes) e Luciano (Licínio Januário) será abalada nos próximos capítulos de “Vale Tudo” . Seduzido por uma proposta de Odete Roitman (Debora Bloch), o funcionário da TCA vai trair o amigo e entregar provas do envolvimento dele com Raquel (Taís Araujo). A virada na trama começa a ir ao ar nesta quarta-feira (30). >

Odete, que já sabe do passado de Luciano na empresa e de sua lealdade a Ivan, inclusive no momento em que ele roubou dados do sistema da TCA para se destacar, decide chamar o rapaz para uma conversa em sua sala. A vilã quer saber se Ivan está mesmo envolvido novamente com Raquel e exige informações detalhadas, já que ele rompeu o casamento com Heleninha (Paolla Oliveira) e voltou a morar em Vila Isabel, no mesmo apartamento de Luciano.>