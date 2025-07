HARMONIZAÇÃO FACIAL

Ator da Globo ‘rejuvenesce 20 anos’ com harmonização facial

Aos 72 anos, Mário Gomes reaparece com visual renovado após procedimentos estéticos e recebe elogios nas redes sociais

Afastado das novelas desde 2017, Mário Gomes, de 72 anos, surpreendeu o público ao surgir com o rosto rejuvenescido após uma harmonização facial completa. O resultado, exibido no programa “Fofocalizando”, empolgou os fãs, que elogiaram o novo visual nas redes sociais. >

Para rejuvenescer a aparência, Mário recorreu à clínica de estética Espelho, Espelho Meu, em São Paulo, a mesma responsável pelas mudanças de Stenio Garcia e Marcello Antony. O ator fez aplicação de botox, preenchimentos no rosto (lábios, mandíbula, região malar e bigode chinês), estimuladores de colágeno, lasers e ainda colocou lentes de contato de porcelana nos dentes.>

O resultado agradou. "Eu achei ótimo. Fiquei muito satisfeito", disse o ator no programa. No Instagram do Fofocalizando, os elogios se multiplicaram: "Ficou muito bom, de 70 anos desceu para 50", comentou uma seguidora. "Extremamente natural. Parabéns!", escreveu outra.>