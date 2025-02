DESABAFO

Divórcio? Zé Felipe fala sobre separação e crise no casamento com Virginia

Cantor contou que o afastamento do casal trouxe ainda mais união: “Voltamos mais apaixonados”

Zé Felipe pegou os fãs de surpresa ao revelar que ele e Virgínia Fonseca passaram seis dias separados recentemente. A declaração foi feita na segunda-feira (17), durante uma interação no Instagram. Apesar do período afastados, o cantor garantiu que a experiência serviu para fortalecer a relação. “Voltamos mais apaixonados e amando”, afirmou. >

Durante a conversa, um seguidor questionou se o casal enfrentava uma crise no casamento. Sem rodeios, Zé Felipe confirmou a separação temporária. “Ninguém sabe. A gente se separou. Mas é verdade, não é, amor? Ficamos quantos dias largados? Uns seis?”, disse ele, enquanto Virgínia concordava. O cantor explicou que, nesse período, dormiu no sofá e que a interação entre eles foi mínima. “Resenha bem pouca, e não olhava na cara um do outro. Mas voltamos mais unidos, mais fortes”, detalhou.>