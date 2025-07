LUTO

Ex-marido de Preta Gil se encontra com família Gil: 'Só com muito amor para seguir'

Em foto, Otávio Müller aparece com filho, Francisco, além de Flora e Gilberto Gil

Primeiro marido de Preta Gil (1974-2025) e pai do único filho da cantora, Francisco, Otávio Müller se reencontrou com a família Gil. O ator postou uma foto nos Stories do Instagram, no último domingo (27), em que aparece ao lado de Fran, além da diretora Amora Mautner, o escritor e cantor Jorge Mautner, Gilberto Gil e Flora Gil. Na legenda, ele celebrou o amor.>