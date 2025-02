TRANSFORMAÇÃO

Veja a evolução do visual de Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro

Aos 15 anos, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus rebate críticas e fala sobre autoestima

Rafaella Justus, filha da apresentadora Ticiane Pinheiro e do empresário Roberto Justus, surpreendeu seus seguidores ao compartilhar fotos exibindo o resultado de sua recente cirurgia. Aos 15 anos, a jovem passou por uma rinoplastia e uma cirurgia ortognática, procedimentos que corrigem alterações nos ossos do rosto. >

Nas redes sociais, Rafaella também respondeu críticas sobre ter realizado a intervenção tão cedo. “Foi uma decisão minha, com o apoio absoluto da minha família”, afirmou. Ela destacou que a escolha foi motivada pelo desejo de se sentir melhor consigo mesma. “Não existe idade certa para um aumento na autoestima. Eu estava preparada e decidida. Foi a decisão certa para mim”, completou.>

Ver essa foto no Instagram

Desde a infância, Rafaella enfrentou comentários maldosos sobre sua aparência devido à estenose crânio-facial, uma condição genética que pode causar alterações nos ossos do crânio e da face. O procedimento cirúrgico realizado por ela também teve o objetivo de corrigir essa condição.>

Com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, a jovem segue compartilhando momentos em família, viagens e looks, mostrando que a transformação vai além da estética: trata-se de bem-estar e autoconfiança.>