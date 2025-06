NOVELA DAS 6

'Êta Mundo Melhor!' estreia nesta segunda (30): veja tudo o que acontece no 1º capítulo

Continuação de “Êta Mundo Bom!” estreia nesta segunda (30), com Candinho em nova jornada na busca pelo filho desaparecido

Candinho está de volta às telinhas! A tão aguardada novela Êta Mundo Melhor! estreia nesta segunda-feira (30), na faixa das 18h05 da TV Globo, substituindo Garota do Momento. Escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner, a trama marca o reencontro do público com o caipira mais amado da dramaturgia e apresenta uma nova fase cheia de emoção, reviravoltas e reencontros.>