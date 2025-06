VIOLÊNCIA

Turista é preso em aeroporto após chutar cão farejador da alfândega

Ele foi condenado a pagar US$ 840 em restituição, além de US$ 125 em multas

Perla Ribeiro

Publicado em 29 de junho de 2025 às 17:46

C sofreu contusões na região das costelas dianteiras à direita. Crédito: Divulgação

Um turista egípcio de 70 anos foi preso em um aeroporto dos Estados Unidos após chutar um cão farejador da alfândega. O animal havia encontrado mais de 45 quilos de alimentos não declarados na bagagem do suspeito. De acordo com informações do The New York Times, o caso ocorreu no Aeroporto Internacional de Dulles, nos arredores de Washington, D.C, na última terça-feira, 24. >

Conforme registros judiciais levados à Corte Distrital dos EUA, o beagle de 5 anos, chamado Freddie, foi chutado com “tanta força” que chegou a ser “levantado do chão”. O turista foi condenado a pagar US$ 840 em restituição, além de US$ 125 em multas. As informações são do Portal Terra. >

O turista egípcio agrediu o cão depois que o animal alertou seu treinador sobre possível contrabando em uma das bagagens do suspeito. Na inspeção, as autoridades encontraram 25 kg de carne bovina, 20 kg de arroz, 7 kg de berinjela, pepinos e pimentões, 900 gramas de sementes de milho e 450 gramas de ervas. Todos os itens são proibidos de entrar no país e foram apreendidos. Ele foi preso no local e se declarou culpado da acusação de maus-tratos a animais, conforme a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA. >

Após a agressão, o cão precisou ser levado a um hospital veterinário de emergência, onde foi constatado que ele sofreu contusões na região das costelas dianteiras à direita. “Ser pego deliberadamente tentando contrabandear mais de 45 quilos de produtos agrícolas não declarados e proibidos não dá a ninguém permissão para agredir violentamente um beagle indefeso da Alfândega e Proteção de Fronteiras”, disse Christine Waugh, diretora da agência em um comunicado. >