ALERTA

Wegovy e Mounjaro podem afetar o funcionamento de anticoncepcionais; entenda

40 casos de mulheres que usavam remédios emagrecedores e engravidaram chamaram a atenção de autoridades no Reino Unido

Larissa Almeida

Publicado em 28 de junho de 2025 às 19:43

Mounjaro Crédito: Shutterstock

Medicamentos como Wegovy (semaglutida) e Mounjaro (tirzepatida), usados para perda de peso, estão ligados a um aumento de casos de gravidez inesperada. O alerta foi feito por uma agência reguladora de medicamentos do Reino Unido, que emitiu uma orientação direcionada a mulheres em idade fértil. >

De acordo com um artigo do site The Conversation, 40 relatos de gestantes que usavam esses produtos chegaram às autoridades. Desde então, pesquisadores passaram a investigar a forma como essas substâncias afetam o organismo, interferindo na ação de anticoncepcionais orais. >

Uma vez que esses remédios emagrecedores imitam hormônios que diminuem o apetite e deixam a digestão mais lenta, foi constatado que isso pode atrapalhar a absorção da pílula anticoncepcional, que depende de uma digestão adequada para funcionar bem. >

No caso da tirzepatida, por exemplo, um estudo mostrou que ela reduziu em 20% a quantidade de hormônio da pílula presente no sangue e ainda atrasou sua absorção em até quatro horas. A semaglutida teve impacto menor, mas também chamou atenção. >

Além disso, efeitos como vômito e diarreia, comuns no início do tratamento, podem fazer com que o comprimido seja eliminado antes mesmo de fazer efeito. Por isso, especialistas recomendam usar outro método de proteção – como preservativo – nas primeiras semanas de uso desses medicamentos. >

Outro ponto importante é que o emagrecimento em si pode aumentar a fertilidade, especialmente em mulheres com sobrepeso ou com condições como a síndrome dos ovários policísticos. Ou seja, mesmo sem falha no anticoncepcional, o risco de gravidez pode ser maior fazendo uso dos emagrecedores. >