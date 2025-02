NA FOLIA

Lore Improta revela como se prepara para o Carnaval e surpreende com dicas

Dançarina contou seus segredos para aguentar a folia neste ano até o final

O Carnaval de Salvador só começa oficialmente na quinta-feira (27), mas a musa Lore Improta já começou os trabalhos da folia e só para depois da quarta-feira de cinzas. Em conversa com a revista Quem, a loira detalhou como se prepara para aguentar o pique indo da Bahia para o Rio de Janeiro, onde desfila neste ano como Musa da Unidos do Viradouro.>

Em Salvador, Lore vai trabalhar mais de 6 horas todos os dias entre trios e as ações em camarotes dos circuitos. “Para toda essa preparação, preciso basicamente estar muito bem hidratada e alimentada para conseguir chegar no domingo, no Rio, e dar o melhor de mim”, destacou. >

Tentando seguir a dieta, Lore conta ainda como lida com a alimentação durante a correria desse período. "No ensaio técnico, por exemplo, tudo atrasou e não tinha como levar o jantar. Aí não é rigoroso, mas tento não ficar muito tempo sem comer. Se der para fazer na hora, faço, caso não, tudo bem. Nunca consegui fazer dieta, mas esse ano me propus a seguir para ver se chegaria nos dias de Carnaval com mais saúde, melhor preparada”, revela. >