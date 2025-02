DIVA

Nada de fechar a boca: saiba o segredo de Lore Improta para chegar ao Carnaval com corpaço

Loira contou como foi a preparação dela para a folia

Enquanto a maioria das pessoas lota as academias em busca de um corpo mais sequinho para o Carnaval, Lore Improta faz o movimento contrário. A dançarina contou qual o seu segredo para chegar com um corpaço na folia: engordar. Isso mesmo. A loira buscou ajuda de um nutricionista para ganhar peso para a festa.>

“Fiz uma dietinha, mas não é pra emagrecer! Ano passado, cheguei ao Carnaval muito magra, e não era o corpo que eu queria. No ensaio técnico do ano passado, estava com o corpo que queria, mas passei por cinco dias de Carnaval em Salvador, onde eu perco noites, desidrato, não durmo direito… emagreci por conta da correria. Esse ano, falei pro nutricionista: ‘Me dá comida pra eu não chegar tão magrinha no Carnaval'”, revelou Lore em entrevista ao portal LeoDias.>