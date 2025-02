VIOLÊNCIA

Estudantes são chicoteados em público após relação homossexual ser descoberta

Em alguns países, ser gay pode causar pena de morte, prisão, multas ou punições corporais

Dois estudantes foram chicoteados em público após o relacionamento afetivo deles ser descoberto. Eles foram declarados culpados do "crime" da homossexualidade por um tribunal islâmico na Indonésia, o país muçulmano mais populoso do mundo. O caso aconteceu na província conservadora de Aceh, onde existe a sharia, lei religiosa islâmica.>

A sharia é o sistema de leis islâmicas derivado do Alcorão (livro sagrado do Islã), da suna — tradições do profeta Maomé — e da interpretação dos estudiosos islâmicos ao longo da história. Além de abranger questões religiosas e morais, ela também atinge aspectos cíveis, criminais e familiares.>