SENAI oferece 5.886 vagas para cursos técnicos em municípios da Bahia

Formação qualificada e emprego garantido

Estúdio Correio

Publicado em 30 de junho de 2025 às 06:00

Aluno do curso de refrigeração do SENAI Crédito: Valter Pontes/Coperphoto/Sistema FIEB

Luiz Santos tem 20 anos e sempre gostou de desenvolver projetos com componentes eletrônicos e entender o funcionamento de linhas de produção. Foi aí que surgiu a oportunidade de cursar o ensino médio integrado ao curso técnico de automação industrial no SENAI Dendezeiros. “Percebi que a indústria era o caminho que mais me atraía, o que eu realmente queria seguir. O curso me proporcionou um vasto conhecimento teórico e prático na área de automação e impulsionou minhas habilidades”, conta.>

Hoje, Luiz cursa Engenharia de Controle e Automação na Universidade Federal da Bahia (UFBA) e é estagiário na área de processos industriais da M. Dias Branco. “O curso técnico, sem dúvida, foi um preparo fundamental para iniciar minha trajetória no mercado de trabalho. Tive um olhar atento e soube quais caminhos seguir ao encontrar as oportunidades”, comenta, ao destacar o embasamento adquirido no SENAI.>

A instituição está com 5.886 vagas abertas para cursos técnicos e oferece 754 bolsas gratuitas. As oportunidades abrangem 14 cidades baianas onde o SENAI está presente: Alagoinhas, Barreiras, Camaçari, Feira de Santana, Ilhéus, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Lauro de Freitas, Luís Eduardo Magalhães, Salvador (Cimatec e Dendezeiros), Serrinha, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista.>

Para concorrer às bolsas até 9 de junho, é necessário apresentar uma declaração de baixa renda e atender aos requisitos do edital do processo seletivo, disponível em tecnico.senaibahia.com.br. Estudantes que obtiveram pontuação média igual ou superior a 500 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) nos anos de 2020, 2021, 2022, 2023 ou 2024 podem se candidatar às vagas gratuitas.>

O SENAI oferece cursos presenciais e semipresenciais nas áreas de administração, automação industrial, biotecnologia, desenvolvimento de sistemas, edificações, eletromecânica, eletrotécnica, logística, manutenção automotiva, manutenção de máquinas industriais, mecatrônica, mecânica, multimídia, petroquímica, qualidade, química, redes de computadores, refrigeração e climatização, e segurança do trabalho.>

Áreas promissoras

A líder técnica de Educação Profissional do SENAI Dendezeiros, Isaura Malaquias, explica que a área de Tecnologia da Informação é, atualmente, uma das que mais demanda profissionais qualificados. “O desenvolvimento de softwares, a programação de jogos digitais e a instalação de redes têm crescido de forma exponencial.”>

Segundo pesquisa de acompanhamento de egressos realizada pelo Departamento Nacional do SENAI, sete em cada dez alunos da instituição (76,7%) estão inseridos no mercado de trabalho. >

O mais importante na hora da escolha é a afinidade do candidato com a área, entender seus interesses e o que o motiva. Se houver dúvidas, o candidato pode procurar uma de nossas unidades, conversar com a equipe técnica e visitar nossos laboratórios. Esse contato direto é essencial para fazer uma escolha mais consciente e alinhada ao seu perfil e objetivos profissionais Isaura Malaquias, líder técnica de Educação Profissional do SENAI Dendezeiros

Quem não se encaixa nos critérios de gratuidade ou não for selecionado pode realizar o pagamento da primeira mensalidade até o dia 9 de julho, com valor promocional de R$ 79,90. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site, presencialmente nas unidades do SENAI ou pelo telefone (71) 3534-8090.>

Vagner Santos, 43 anos, concluiu em dezembro do ano passado o curso técnico em Refrigeração e Climatização no SENAI Bahia. Ele já atuava na área, mas a formação lhe proporcionou mais autonomia e qualificação. “Com a formação profissional concluída, percebi o quanto podia evoluir e buscar novas oportunidades de trabalho e renda”, afirma.>

O curso teve duração de dois anos. Desde então, Vagner segue se especializando e já soma 34 certificações complementares. “Atualmente, trabalho em duas empresas e, nas horas vagas, faço serviços extras, que ajudam a incrementar a renda da minha família”, completa.>