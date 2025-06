EDUCAÇÃO

Unijorge lidera rankings do MEC

Reconhecimento nacional, expansão estratégica e compromisso social marcam os 25 anos da instituição

Estúdio Correio

Publicado em 27 de junho de 2025 às 09:06

O propósito da UJ é mudar destinos com educação de qualidade, inovação e acessibilidade e impulsionar conquistas pessoais e profissionais Crédito: Divulgação

A Unijorge foi reconhecida como a melhor instituição de ensino superior privada com fins lucrativos de Salvador, segundo os mais recentes Indicadores de Qualidade da Educação Superior, divulgados pelo Ministério da Educação (MEC). O levantamento, feito com base nos dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), avalia o desempenho dos estudantes no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), a qualidade dos cursos e o progresso acadêmico dos alunos ao longo da graduação.>

Com mais de 25 anos de atuação, a instituição alcançou resultados expressivos em diferentes recortes regionais e nacionais. Foram seis cursos em primeiro lugar no Brasil, oito no Nordeste, 37 na Bahia e 24 em Salvador. Entre os destaques estão os cursos presenciais de Engenharia de Computação e Fonoaudiologia, que figuram como os melhores do país em suas categorias. Já no ensino a distância (EAD), o curso de Engenharia de Produção obteve a melhor avaliação entre os centros universitários privados com fins lucrativos de todo o Brasil. Conheça mais aqui.>

Infraestrutura moderna e ensino de qualidade nos laboratórios alia teoria e prática desde os primeiros semestres Crédito: Divulgação

Na Bahia, cursos como Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Fisioterapia, Nutrição e Enfermagem também se destacaram, ocupando as primeiras posições nos rankings do Conceito Preliminar de Curso (CPC) e do Enade. Para o reitor da Unijorge, Nédio Jr., os bons resultados são fruto de um trabalho contínuo focado na excelência acadêmica. “Esses resultados refletem um trabalho consistente, que une inovação, qualidade acadêmica e compromisso com a transformação social”, afirmou.>

Marca mais lembrada

A Unijorge reafirmou sua posição de destaque entre as instituições de ensino superior de Salvador ao ser eleita, pelo 15º ano consecutivo, a marca mais lembrada no Top of Mind Salvador. A premiação consagrou a instituição em duas categorias: Faculdade/Universidade Particular e Faculdade de Ensino a Distância (EAD), refletindo não apenas o desempenho acadêmico, mas também sua forte presença na memória afetiva dos soteropolitanos.>

Curso de Odontologia da UJ possui aulas práticas desde o 1º semestre Crédito: Divulgação

O reconhecimento chega em um momento estratégico de expansão física e digital da instituição. No Campus Comércio, a nova fase contempla a oferta de cursos presenciais, semipresenciais e EAD nas áreas de Saúde, Tecnologia, Licenciaturas e Gestão. Já o recém-inaugurado Campus Shopping da Bahia passa a oferecer uma estrutura moderna, com localização privilegiada, voltada especialmente para os cursos semipresenciais da área da Saúde.>

Outro polo de crescimento é o Campus Paralela, que amplia sua grade com cursos inovadores como Engenharia de Software, Ciência de Dados e Inteligência Artificial, além de novas graduações em Psicomotricidade e Terapia Ocupacional. Assim como o Campus Camaçari que passou a ofertar cursos de gestão na modalidade semipresencial. A rede de polos EAD da Unijorge, distribuída por toda a Bahia, também vem sendo fortalecida com a inclusão de cursos como Engenharia Civil, Elétrica, Mecânica e Computação.>

Formação acadêmica e impacto comunitário

Comprometida com uma educação conectada à realidade e ao desenvolvimento humano, a Unijorge realiza uma série de ações sociais gratuitas que integram teoria e prática, beneficiando comunidades e ampliando o acesso ao conhecimento. No Instituto de Saúde, no Campus Paralela, estudantes prestam atendimentos supervisionados em áreas como Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Odontologia, Psicologia e Serviço Social. A instituição também mantém uma Clínica Veterinária voltada ao cuidado de pequenos animais e espécies silvestres, além de iniciativas como o Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) e o Núcleo de Gestão, que oferecem suporte gratuito à população. E o Núcleo de Acessibilidade que reforça nosso compromisso com a inclusão.>

Clínica veterinária da Unijorge oferece atendimento à comunidade Crédito: Divulgação

Projetos de impacto social como o Núcleo AMADO, pioneiro na Bahia no acolhimento à comunidade LGBTQIAPN+, e o Centro de Referência Paralímpico da Bahia, em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro, reforçam o compromisso da instituição com inclusão e cidadania.>

A reabertura do Campus Comércio marca mais um passo nessa missão. Localizado em área histórica da capital baiana, o espaço agora oferece novos cursos de graduação nas áreas de Saúde, Engenharias, Gestão e Licenciaturas, com foco em inclusão educacional e valorização territorial.>

“Reafirmamos nosso compromisso com a democratização do ensino superior na Bahia. Investimos em estrutura, inovação, formação docente e formatos conectados às mudanças do mercado. Ampliar oportunidades e preparar nossos alunos para o futuro é a nossa missão” Nédio Jr., Reitor da Unijorge

Unijorge é a melhor de Salvador, segundo o MEC Crédito: Divulgação