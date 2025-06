ECONOMIA

Parcerias da VCA Construtora sinalizam nova era no mercado imobiliário

Parcerias com marcas como CIMED, OMO, Snoopy e Chaves integram moradia e lifestyle nos empreendimentos

As relações entre marcas do cotidiano e o mercado imobiliário estão ganhando novas camadas de significado. Um movimento que já se esboçava nos bastidores do setor agora ganha visibilidade com iniciativas como a da VCA Construtora, que firmou parcerias com empresas amplamente reconhecidas, entre elas OMO, Fini, CIMED, DUX Nutrition, Nature e marcas licenciadas como Chaves e Snoopy.