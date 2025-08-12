BAHIA

Centro de distribuição do Grupo Carrefour Brasil em Salvador transforma logística no Nordeste

Equipamento com quase 80 mil m² amplia eficiência, reduz custos operacionais e reforça papel da Bahia na cadeia de abastecimento nacional



Mirleide Sampaio, gerente de Logística Crédito: Paula Fróes/CORREIO

O Grupo Carrefour Brasil vem escrevendo, ao longo de cinco décadas, uma trajetória marcada pela inovação e pela transformação no setor logístico do país. Um marco importante desse processo foi a abertura do primeiro centro de distribuição do grupo, em 1999. A iniciativa contribuiu para a otimização de estoques, aumento da produtividade e estreitamento das relações com fornecedores.

Atualmente, a empresa opera com 15 centros de distribuição espalhados pelo território nacional. Um dos mais relevantes está localizado em Salvador, no bairro de Porto Seco Pirajá. Em entrevista ao CORREIO, Marcelo Lopes, diretor de Supply Chain Carrefour e Sam's Club, explicou que, com quase 80 mil m² de operação, o equipamento logístico é, hoje, peça-chave para as operações no Nordeste, garantindo mais agilidade nas entregas e eficiência no atendimento às lojas da região.

A gente fazia toda a distribuição do Carrefour na Bahia partindo de São Paulo, porque a gente não tinha esse centro de distribuição [em Pirajá]. Com a chegada desse centro de distribuição, a gente mitiga custos operacionais, porque a gente tem uma perna de transporte menor do que saindo de São Paulo, temos todo um volume sendo recebido e entregue na própria região Marcelo Lopes, diretor de Supply Carrefour e Sam's Club.

O impacto vai além da operação. O CD também movimenta a economia local por meio da geração de empregos e renda, além de influenciar positivamente a modernização do setor logístico na Bahia. Ao todo, são 440 trabalhadores no centro de distribuição de Salvador, entre Atacadão, Carrefour e Sam's Club. Ainda segundo Marcelo Lopes, no início da atuação do Grupo Carrefour Brasil no estado, a realidade era desafiadora: infraestrutura limitada, dificuldade de acesso e ausência de estruturas adequadas para armazenagem.

Ainda assim, o Grupo Carrefour Brasil apostou na região e construiu uma base sólida. Com investimentos contínuos e foco em eficiência, a empresa transformou o que antes era um cenário adverso em uma referência operacional. Para Marcelo Lopes, o centro de distribuição de Salvador não apenas cumpre um papel estratégico na cadeia de abastecimento do grupo, como também contribui diretamente para o desenvolvimento do entorno e o fortalecimento da economia regional.

Liderança feminina que move a logística

A cadeia logística do Grupo Carrefour Brasil é impulsionada por um time robusto e diverso, com destaque para a presença feminina. Mais de 900 mulheres integram a área de Supply Chain, representando 29% do quadro total de colaboradores. A Bahia se destaca como o terceiro estado com maior representatividade feminina nesse setor, atrás apenas do Distrito Federal e de Pernambuco. Em Salvador, essa força é simbolizada por Mirleide Sampaio, que comanda o centro de distribuição local.

“Em 2006, atuei como estagiária e tinha a presença feminina, mas não era no volume e nessa intensidade que a gente trabalha hoje. É muito mais legal trabalhar num grupo que fomenta isso, que nos incentiva a crescer em vários programas para mulheres", relembrou a gerente de logística, em entrevista concedida ao CORREIO, em março deste ano.

À frente de uma equipe composta por mais de 20 mulheres, Mirleide é responsável por contribuir diretamente para a agilidade no processo de distribuição e para os bons resultados da operação na região.

"[A inclusão] deixa de ser algo pregado na parede para ser algo vivenciado no dia a dia. A Mirleide é fruto dessa cultura. A gente abre espaço, cria ambientes, tem desenvolvimento e apoios específicos para cada uma das verticais da inclusão", acrescentou Marcelo Lopes.

50 anos de histórias que se cruzam

Completando 50 anos no país, o Grupo Carrefour Brasil soma movimentos marcados por inovação e transformação no varejo brasileiro. Desde a abertura do primeiro hipermercado, em 1975, a companhia se expandiu para mais de mil pontos de venda com as bandeiras Carrefour, Atacadão e Sam’s Club, além do Banco Carrefour e Carrefour Property que integram o ecossistema, e se tornou o maior varejista alimentar do país, mantendo o compromisso de oferecer acesso à uma alimentação de qualidade e acessível aos brasileiros e brasileiras.