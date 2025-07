EMPRESA

Zum Brazil celebra 25 anos conectando marcas, pessoas e experiências inovadoras

Fundada em Salvador, agência criativa se tornou referência nacional e internacional em eventos de alto padrão



G Estúdio Correio

Gabriela Araújo

Publicado em 30 de julho de 2025 às 06:00

Na foto, Paula Zamaroni, diretora comercial da Zum Brazil, Flávia Zamaroni, diretora da unidade São Paulo, Fernanda Lacorte, diretora de Marketing e Projetos e Tuca Zamaroni, CEO e fundadora, com troféus do Prêmio Caio, que reconhece iniciativas de impacto positivo na indústria de eventos e turismo Crédito: Divulgação

A Zum Brazil, agência criativa que oferece soluções integradas para eventos, está celebrando 25 anos de história em 2025. Fundada em Salvador, pelo casal paulista João e Sandra Zamaroni, a empresa nasceu com uma proposta ousada: oferecer eventos criativos e de alto padrão em um mercado ainda em desenvolvimento, o dos grandes resorts do litoral baiano. >

Na época, Tuca, como Sandra também é conhecida, voltou seu olhar para os empreendimentos que começavam a ser inaugurados na região e passou a apresentar a Zum Brazil como uma opção criativa e estratégica para esses estabelecimentos. O trabalho logo deu resultado: resorts de diferentes pontos do estado começaram a recomendar a agência para clientes interessados em realizar eventos em território baiano. De acordo com Tuca, naquele momento, Salvador ainda não contava com uma agência que oferecesse um serviço 360º com alto padrão de qualidade, e a Zum ocupou esse espaço com originalidade e profissionalismo. >

De lá para cá, a empresa cresceu, se reinventou e se tornou referência nacional em soluções criativas, integradas e memoráveis para todo tipo de evento, como convenções, fóruns, congressos, feiras e lançamentos. Hoje, a companhia conta com unidades na Bahia (para atender as regiões Norte e Nordeste), São Paulo (para atender o eixo Sul-Sudeste e Centro-Oeste) e Miami, atendendo clientes não apenas do Brasil, mas também da América do Norte e da Europa. >

Nestes 25 anos, tivemos o privilégio de criar experiências que realmente marcaram o mercado e deixaram legados afetivos Tuca Zamaroni, CEO e fundadora da Zum Brazil.

Entre os projetos memoráveis acumulados no portfólio da Zum Brazil, estão o It Forum, um dos maiores eventos de tecnologia da América Latina, e o One Agro Summit 2025 da Syngenta, que conectou Brasília, São Paulo e a Bahia simultaneamente. >

It Forum Trancoso Crédito: Divulgação

Syngenta One Agro Summit Crédito: Aço Filmes

Em entrevista ao CORREIO, Tuca também destacou um case internacional para a NTT DATA, realizado em dezembro de 2024, em Las Vegas, como exemplo de atuação na América do Norte, por meio do escritório da empresa em Miami, na Flórida. “Produzimos uma experiência exclusiva no autódromo Dream Racing, com operação 100% assinada pela Zum, da escolha do local à logística, ativações e agenda completa. Foi um evento radical, simbólico e impecável, que reforça nossa capacidade de entregar com excelência em qualquer parte do mundo”, destacou. >

Outro exemplo emblemático da presença internacional da Zum Brazil foi o COOP 2024 do McDonald’s Espanha, que confiou à agência a realização do seu encontro global aqui no Brasil. “Recebemos cerca de 200 líderes da marca, entre CEOs e heads internacionais, em uma programação intensa na Praia do Forte, na Bahia, com curadoria cultural e experiências imersivas que exaltaram o Brasil como anfitrião de grandes conexões. Foi um projeto potente, simbólico e verdadeiramente inesquecível”, detalhou Tuca Zamaroni. >

COOP 2024 do McDonald’s Espanha Crédito: Divulgação

Para Paula Zamaroni, diretora comercial da empresa, o Summit de Negócios Made in Bahia, outro produto da Zum Brazil, em parceria com o Grupo Business Bahia e Zoom Imagem, representa um marco original e transformador para o ecossistema empreendedor do estado. “Na sua primeira edição, realizada em outubro de 2024, o evento reuniu mais de 3 mil participantes, 70 marcas patrocinadoras, contou com 11 painéis multissetoriais, mais de 20 especialistas de diversos setores, tudo com selo Carbono Neutro e alta avaliação por parte do público”, afirmou. >

Fernanda Lacorte, diretora de Marketing e Projetos, revelou que a nova edição já tem data confirmada para os dias 5 e 6 de novembro de 2025, no Centro de Convenções de Salvador, e será ainda mais estratégica para o ambiente empresarial baiano. “Estamos estruturando uma edição maior, em um novo local, no Centro de Convenções Salvador, com expectativa de receber mais de 5 mil participantes, crescimento no número de expositores, ativações de alto impacto e uma programação ainda mais conectada com os grandes desafios da economia atual”, explicou. >

Summit de Negócios Made in Bahia Crédito: Divulgação

Protagonismo feminino

Desde o início, a Zum Brazil tem uma história marcada pelo protagonismo de mulheres. Segunda Tuca Zamaroni, a força feminina trouxe para a empresa um jeito de liderar que une empatia, escuta e excelência. >

“O protagonismo feminino na Zum não é discurso, é prática”, iniciou a fundadora da empresa. “Hoje, temos mulheres em posições de liderança em todas as áreas, como criação, administrativo, estratégia e operação. E isso molda nossa cultura”, acrescentou. >

Conexões e experiências memoráveis

Para Tuca, o grande diferencial da Zum Brazil está no significado que cada evento carrega. “A gente não entrega um simples palco. A gente entrega impacto, pertencimento e memória. É isso que nos torna memoráveis”, disse ela.>

A proposta de oferecer soluções 360º e o conceito de estética afetiva são marcas da empresa, garantindo que cada cliente tenha uma experiência fluida e integrada, pensando em todos os detalhes que envolvem um evento, desde a concepção criativa até a operação final. Tudo isso inclui cenografia própria, com a montadora de cenografia Galpão Z, planejamento das ativações, comunicação visual e até gestão de patrocinadores. >

“Somos movidos por histórias e por conectar pessoas. A Zum foi fundada com o propósito de encantar. E isso está presente em cada briefing que recebemos. Para nós, evento não é apenas um serviço. É um ponto de virada, uma oportunidade de comunicar algo importante, gerar impacto e aproximar pessoas em torno de um propósito”, complementou Tuca.>