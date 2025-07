IMOBILIÁRIO

Elleve Horto: lançamento da Moura Dubeux no Horto Florestal

Design moderno, segurança e bem-estar para viver melhor

O Elleve possui uma torre, com 38 pavimentos e dois apartamentos por andar. As unidades têm 3 ou 4 suítes, com 119m² e 150m² e plantas inteligentes, personalizáveis, permitindo integração de ambientes e adaptações para diferentes momentos da vida.>

A fachada moderna, o embasamento imponente e o térreo elevado, diferenciais do empreendimento, garantem mais privacidade e imponência ao projeto. Além disso, o Elleve está localizado em uma rua com guarita de controle de acesso, reforçando a segurança dos futuros moradores.>

O lazer do Elleve é setorizado e atende diferentes faixas etárias, com piscina com raia de 25 metros, academia com vista, quadra recreativa, brinquedoteca com pé-direito duplo, salão de festas e espaço gourmet. Além disso, o Elleve conta com infraestrutura completa para segurança e conectividade nas áreas comuns, além de pet care, espaço delivery e vagas para visitantes. >