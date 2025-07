EDUCAÇÃO

Estudante do SESI Camaçari vai representar o Brasil em campeonato mundial de tecnologia nos EUA

Diogo Santos Maia tem 18 anos e é morador da cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador



G Estúdio Correio

Gabriela Araújo

Publicado em 28 de julho de 2025 às 06:00

Diogo Maia Crédito: Valter Pontes/Coperphoto/Sistema FIEB

A paixão por tecnologia sempre fez parte da vida do estudante Diogo Santos Maia, da Escola SESI Milton Santos, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. O que ele não imaginava era que esse interesse fosse o ponto de partida para uma experiência única: aos 18 anos, ele conquistou o 1º lugar na Seletiva Nacional do Microsoft Office Specialist (MOS) World Championship 2025, promovida pelo Departamento Nacional do SESI, e vai representar o Brasil na etapa mundial da competição, entre os dias 27 e 30 de julho, em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. >

O MOS World Championship é um campeonato internacional de tecnologia, responsável por reunir os melhores estudantes certificados em ferramentas do Microsoft Office, como Word, Excel e PowerPoint. Os competidores, com idades entre 13 e 22 anos, competem nas categorias Microsoft Office Word, Excel e PowerPoint, todos nas versões 365 e 2019. A Rede SESI Bahia de Educação possui uma parceria com a Microsoft, que oportuniza a certificação internacional gratuita de estudantes e professores nas ferramentas e softwares da empresa e a participação em torneios internacionais para os estudantes de destaque e seus professores tutores.>

"Isso nunca passaria na minha cabeça três anos atrás. Tudo isso era só um sonho 'impossível' de alcançar. Contudo, após entrar no SESI, eu percebi que poderia ir muito mais longe do que eu pensava, a escola fornece todo o apoio e oportunidades para os alunos, cabe a eles decidirem o que farão com isso", afirmou o estudante, morador de Camaçari.>

Segundo Diogo, que tem bolsa integral no SESI, disputar a próxima fase da competição também será uma oportunidade de enriquecer seu currículo profissional. "Além de tentar ao máximo um bom resultado no mundial, é uma ótima oportunidade para conhecer pessoas de todos os cantos do mundo. A competição eleva o currículo com um certificado reconhecido internacionalmente e, com certeza, será um expoente na minha vida", acrescentou.>

O professor Igor Felipe Santana, que orientou Diogo durante a preparação para o campeonato, destacou a disciplina, o compromisso e a agilidade como algumas das principais características do estudante.>

"Ele organiza muito bem, estrutura muito bem as coisas mentalmente antes de executar. Eu acho que isso traz um pouco de rapidez, de agilidade nos processos. Ele é um menino muito disciplinado também. Então, todo o compromisso com rotina de estudo, treinamento, ele cumpriu fielmente. Ele tem muito essa questão da escuta. Então, ele me escutava muito bem. Quando eu falava 'Diogo, vai por esse caminho', ele seguia muito à risca do que eu falava, fora o domínio técnico também", explicou o educador.>

Para Igor Felipe, esse tipo de conquista também contribui para motivar outros estudantes a enxergarem possibilidades além da sala de aula.>

"Essa conquista do Diogo gera engajamento na escola. Isso vai motivar os estudantes a verem oportunidades fora da sala de aula. Na prática, eu já vejo isso acontecendo. Muitos estudantes perguntando para ele como foi o processo, muitos também vêm até mim, querendo saber como funciona, querendo participar. Dessa forma, acredito que faz com que eles enxerguem que existem coisas que a escola oferece, oportunidades fora da sala de aula, mas que também estão diretamente ligadas ao que é desenvolvido ali dentro, porque essa conquista do Diogo não veio do nada", iniciou.>

"Isso é fruto de toda educação que a escola deu, das habilidades que foram desenvolvidas pelos professores da escola, das diversas áreas do conhecimento, humanas, linguagens, natureza, matemática, que ajudaram a construí-lo ao longo do tempo", complementou. >

A participação do estudante na segunda fase da competição, na Flórida, será 100% financiada pelo SESI, assim como a participação do professor. De acordo com a Rede SESI Bahia, além do investimento na formação de estudantes, a formação e certificação dos professores também é um dos fatores trabalhados pela instituição. Um exemplo disso é a certificação em Educador Inovador pela Microsoft, com reconhecimento internacional.>

Proposta pedagógica do SESI

Outro aluno da escola, Guilherme Andrade, também se classificou com destaque na competição, ficando com o 3º lugar. O aluno não conseguiu ir para a final internacional, mas conquistou bom desempenho entre os alunos que competiram nacionalmente na categoria Microsoft Excel. Essas conquistas refletem a proposta pedagógica desenvolvida pelo SESI Bahia, ecossistema educacional onde os estudantes são direcionados, a partir da metodologia desenvolvida na escola, a investirem na sua formação, oportunizando que histórias como a de Diogo se tornem realidade.>

"A Rede SESI Bahia de Educação tem como base uma proposta pedagógica diferenciada, que busca trabalhar o aluno como protagonista na busca do seu conhecimento. Não só na busca, mas principalmente na construção do seu conhecimento, onde eles têm a oportunidade e são estimulados a desenvolverem competências e habilidades necessárias não só para a inserção nas principais universidades, ou seja, para o ENEM, mas também para desenvolverem o exercício consciente como cidadão, ou seja, seu papel na sua cidade, na sua comunidade, e a inserção dele no mundo do trabalho", detalhou Fernando Moutinho, gerente de Educação Científica e Tecnológica do SESI.>

Ainda de acordo com Fernando Moutinho, conquistas como a dos estudantes Diogo Santos Maia e Guilherme Andrade representam o compromisso do SESI com uma educação contemporânea, contextualizada e aplicada. >

"Através da educação, esses estudantes podem construir o seu mundo, podem alcançar conquistas e conhecer lugares e construir novas perspectivas através do seu potencial, das suas competências e habilidades. Então, para além de passar no vestibular, quais são os tipos de competências e habilidades que eles podem desenvolver através dos estudos? Então, acho que essa conquista representa muito isso", disse.>