IMOBILIÁRIO

Casa Sombreiros valoriza exclusividade e localização nobre

Lançamento da Moura Dubeux no Caminho das Árvores

Com torre única, o empreendimento conta com 60 apartamentos de 168 m², todos com quatro suítes e três vagas de garagem. As unidades apresentam plantas flexíveis, com possibilidade de integração de ambientes e personalização de acabamentos, além de ampla iluminação natural e ventilação cruzada. O pé-direito generoso e as varandas espaçosas reforçam a proposta de um morar com sensação de casa.>