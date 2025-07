EVOLUÇÃO

Rede D’Or: excelência em Qualidade Técnica que redefine padrões na saúde

Transparência na divulgação de indicadores assistenciais contribui para que os pacientes façam escolhas assertivas

Estúdio Correio

Publicado em 16 de julho de 2025 às 06:00

Localizado em Salvador (BA), o Complexo Aliança Star reafirma o compromisso com a entrega de serviços hospitalares de alto padrão no Nordeste Crédito: Divulgação

A Rede D'Or acredita que o paciente merece um cuidado baseado nas melhores práticas, na segurança e na transparência. Por isso, investe no Programa de Qualidade Técnica mais robusto da América Latina, consolidando-se como referência em saúde no Brasil e elevando os padrões de atendimento no país.>

Esse programa é sustentado em três pilares: acreditação dos hospitais, monitoramento rigoroso de indicadores e transparência na divulgação dos resultados. Cada etapa é voltada para ampliar a confiança e a segurança de quem escolhe a Rede D'Or.>

Qualidade aplicada à realidade

A acreditação é uma certificação que confirma a excelência no cuidado e na segurança assistencial. A Rede D'Or adota metodologias reconhecidas pela ISQua, como a Joint Commission International (JCI), a principal acreditadora do mundo, além de certificações da Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), Qmentum International, National Integrated Accreditation for Healthcare Organizations (Niaho) e Organização Nacional de Acreditação (ONA). Hoje, 90% dos hospitais da Rede D’Or são acreditados — e os 10% restantes já estão em processo para obtenção da acreditação. Desses hospitais acreditados, 55% possuem acreditações internacionais. Entre os hospitais certificados pela JCI no Brasil, 40% pertencem à Rede D’Or. >

A Rede D'Or adota metodologias reconhecidas pela ISQua, como a Joint Commission International (JCI) Crédito: Divulgação

Monitoramento de indicadores com dupla auditoria

A Rede D'Or monitora 53 indicadores de qualidade assistencial em suas 79 unidades, localizadas em 13 estados e no Distrito Federal. Esses indicadores passam anualmente por uma revisão minuciosa de especialistas, garantindo a atualização com as melhores práticas clínicas.>

O diferencial do programa é a dupla auditoria: primeiro, uma equipe interna especializada audita os dados coletados; depois, uma auditoria externa e independente valida essas informações. >

Esse processo meticuloso e pioneiro, de dupla validação, garante a acurácia dos dados e a confiabilidade dos indicadores em todos os hospitais, assegurando o mesmo padrão de excelência técnica em qualquer unidade Helidea Lima, diretora de Qualidade Corporativa da Rede D’Or

Helidea Lima Crédito: Divulgação

Transparência na divulgação dos resultados

Desde 2022, a Rede D'Or lidera a divulgação pública de seus indicadores de qualidade técnica, reforçando seu compromisso com a transparência. Essa prática permite que pacientes e parceiros tomem decisões mais seguras, baseadas em informações confiáveis.>

Os resultados da Rede D'Or se destacam em bases de comparação nacionais como a da Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp) e a da Epimed, que avalia UTIs em parceria com a Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB). Na última análise, 89% das unidades da Rede D'Or foram reconhecidas entre as de melhor desempenho clínico, conquistando a premiação UTI Top Performer e/ou UTI Eficiente. A cada quatro UTIs reconhecidas no país, uma pertence à Rede D'Or.>

Reputação reconhecida

O programa de qualidade técnica da Rede D'Or não apenas transforma a experiência dos pacientes, mas também é reconhecido no Brasil e no exterior. A instituição foi eleita “Empresa da Década” em Serviços Médicos pelo Valor 1000 e representa 25% dos hospitais premiados no ranking World’s Best Hospitals 2025, da revista Newsweek, com 28 hospitais listados — sete a mais que no ano anterior.>

Em sustentabilidade, a Rede D'Or mantém o Selo Ouro no programa GHG Protocol, integra o anuário The Sustainability Yearbook da S&P Global ESG Scores e faz parte, pelo segundo ano consecutivo, do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3.>

Para a Rede D'Or, as certificações e os prêmios são importantes, mas o objetivo central é sempre a melhoria do cuidado ao paciente. A instituição promove uma cultura de segurança em todas as unidades, incentivando os profissionais a identificar oportunidades de melhoria e compartilhar boas práticas.>

Com seu programa de qualidade técnica, a Rede D'Or reafirma diariamente seu compromisso com a excelência, a inovação e o cuidado genuíno com cada paciente.>