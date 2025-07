EDUCAÇÃO

Estudante da Zarns apresenta pesquisa em congresso na Alemanha

Trabalho analisou os impactos das mudanças climáticas no cuidado de pacientes com tuberculose e HIV

Publicado em 15 de julho de 2025 às 06:00

Estudo analisou impactos das mudanças climáticas nos pacientes com tuberculose e HIV Crédito: Banco de imagem gratuito Freepik

“Secas severas e a cascata de cuidado da tuberculose e do HIV na Amazônia Brasileira”. Esse foi o título do estudo desenvolvido por um aluno da Faculdade Zarns Salvador, apresentado no palco principal da “Climate Change & Infectious Disease Threats” (Mudanças Climáticas e Ameaças das Doenças Infecciosas), promovida pela Keystone Symposia. O trabalho analisou como as secas severas na Amazônia afetam o tratamento de pacientes com tuberculose e HIV e foi destaque no evento. >

Representar o Brasil em um congresso internacional de alto nível ainda durante a graduação é um feito para poucos. O estudante de Medicina da Faculdade Zarns Salvador, Rodrigo Teles, definiu a oportunidade como marcante. "Foi extremamente gratificante representar a Zarns e expor nosso contexto regional a pesquisadores de diversas culturas. Ao compartilhar nossa perspectiva, reforçamos a importância de políticas adaptadas às particularidades locais", diz o aluno que também atua como pesquisador de Iniciação Científica do Instituto Monster.>

Estudantes da Zarns vivenciam a pesquisa científica na prática com laboratórios inovadores Crédito: Acervo da Zarns

Contexto e objetivo da pesquisa

O estudo apresentado, orientado pelo professor Rodrigo Menezes, investigou como as secas severas na região amazônica impactam diretamente o tratamento de pacientes com tuberculose e HIV, doenças que exigem acompanhamento contínuo e acesso regular aos serviços de saúde. Com uma abordagem moderna e dados de mais de 20 anos de vigilância em saúde, o trabalho combinou análise epidemiológica e perspectivas da chamada Saúde Planetária, campo que estuda as conexões entre mudanças ambientais e seus reflexos na saúde humana.>

“A ideia surgiu depois de uma imersão na Fundação de Medicina Tropical, no Amazonas, onde nosso grupo de pesquisa tem colaboradores. Ficou evidente como o acesso à saúde naquela região é comprometido por fatores geográficos e climáticos, como a ausência de estradas e a dependência do transporte fluvial”, conta o docente.>

Com o título original em inglês “Severe Droughts and the Tuberculosis Care Cascade in the Brazilian Amazon”, o trabalho mapeia os efeitos das secas em diversas etapas do cuidado, desde a queda no número de atendimentos clínicos até o aumento de óbitos registrados. “O objetivo do estudo foi avaliar como secas severas comprometem a continuidade dos serviços de saúde na Amazônia e influenciam etapas críticas da cascata de cuidado. Esperamos contribuir para que gestores planejem medidas de contingência e assegurem a qualidade da assistência em crises ambientais”, explica Rodrigo Teles.>

Faculdade aposta em formação completa dos seus estudantes Crédito: Acervo da Zarns

Participação e apoio institucional da Faculdade Zarns

O projeto contou com o apoio do Centro de Pesquisa da Faculdade Zarns Salvador, que concedeu suporte para viabilizar a viagem. Segundo o aluno, esse incentivo foi fundamental: "Apesar da premiação com a bolsa, a faculdade assumiu também os custos adicionais, o que tornou tudo possível. Isso mostra o compromisso da Zarns com o desenvolvimento dos seus alunos".>

Para o professor Rodrigo Menezes, investir em pesquisa na formação médica é essencial. "Uma formação que prescinde da compreensão do método científico corre o risco de formar apenas técnicos. A pesquisa estimula o pensamento crítico e prepara profissionais para lidar com a complexidade do cuidado".>

O trabalho agora segue em processo de revisão para publicação em revista internacional. O grupo pretende expandir a linha de pesquisa e colaborar com a formulação de diretrizes práticas para os serviços de saúde da Amazônia. "Essa experiência marcou minha trajetória, além de reforçar meu interesse pela saúde pública e pela integração entre pesquisa e prática clínica", conclui o estudante.>