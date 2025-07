CULINÁRIA

Chef Vini Figueira assina gastronomia da CASACOR Bahia 2025

Mostra de decoração acontece até 7 de setembro, no Convento Nossa Senhora das Mercês, em Salvador



G Estúdio Correio

Gabriela Araújo

Publicado em 11 de julho de 2025 às 06:00

Vini Figueira está à frente de quatro espaços gastronômicos Crédito: Divulgação

Toda a área de alimentos e bebidas da CASACOR Bahia 2025, mostra de decoração que acontece entre os dias 8 de julho e 7 de setembro, no Convento Nossa Senhora das Mercês, em Salvador, leva a assinatura do chef Vini Figueira. Nesta edição, ele está à frente de quatro espaços gastronômicos e leva para o evento uma proposta que une a cozinha italiana a elementos da culinária baiana.>

O restaurante principal, batizado de “Massa”, é um projeto do arquiteto David Bastos e terá no cardápio massas artesanais, frutos do mar, carnes nobres, opções vegetarianas e veganas, além de uma carta de vinhos focada em clássicos italianos. O espaço, de 248,90m², conta com dois salões, área externa integrada ao paisagismo do convento e preserva elementos originais do edifício histórico, dialogando com texturas, materiais e elementos contemporâneos. >

Restaurante Massa Crédito: MCA Estúdio

Ao CORREIO, Vini destacou que a gastronomia, assim como a arquitetura e o design, também provoca experiências sensoriais. Segundo ele, o cardápio foi pensado para dialogar com os conceitos e atmosferas de cada ambiente. >

“No ano passado, nós pensamos no restaurante japonês e, neste ano, nós pensamos no restaurante italiano. Foi uma coisa muito legal, porque, quando fomos convidados para participar, nós pensamos no restaurante de massa e, quando pensamos em massa, pensamos: ‘gente, é muito massa ter um restaurante na Bahia e o nome do restaurante ser Massa’. Nós colocamos pratos autênticos da culinária italiana, mesclando com produtos de nossa Bahia”, explicou. >

Além do restaurante principal, Figueira também comanda outros três espaços, como o Bar Portal, assinado pelo arquiteto Pedro Chezzi. Com 11 drinks autorais e três mocktails elaborados com insumos naturais e locais, o espaço fica instalado na antiga capela do convento e tem como inspiração o universo onírico de Alice no País das Maravilhas, apostando em ambientações lúdicas e vários espaços de permanência, como balcões, lounges e mesas. Além disso, o bar ainda conta com palco para atrações culturais. Tosta de guacamole, tábua de frios e tartar de atum são alguns dos petiscos servidos. >

Bar Portal Crédito: MCA Estúdio

No Café Lounge Florar, idealizado pelo arquiteto Neto Cunha, o público vai encontrar cafés especiais, tortas, quiches e o clássico croque monsieur. Com curadoria de arte assinada por Igor Vidor, também autor da flor gigante que batiza o espaço, o ambiente abriga obras de artistas como Flavia Bonfim, Marcos da Mata, Milena Ferreira, Pedro Mariguella e Silvio De Camillis. >

Café Lounge Florar Crédito: MCA Estúdio

Já o Speakeasy, projetado por Márcio Davi, tem como inspiração a coquetelaria americana. O bar, que conta com um espaço da JAMM CIGAR, tem menu com seis drinks autorais e uma seleção refinada de destilados premium. O acesso, mediante reservas, é das 17h às 20h e das 20h30 às 23h30.>

Bar secreto Crédito: MCA Estúdio

CASACOR BAHIA 2025>

Data : 8 de julho a 7 de setembro >

Local – Casa Nossa Senhora das Mercês – Av. Sete de Setembro, 1105, Salvador, Bahia>

Horários de visitação – de terça a domingo, 15h às 22h>

Preço – R$ 100 / R$ 50>

Ingressos e informações - https://appcasacor.com.br/events/bahia-2025>