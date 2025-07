CAMPANHA

LUX e Ivete Sangalo lançam campanha arretada com música em versão forró e promoção com prêmios exclusivos

Com a música “Energia de Cheirosa” em versão forró, LUX celebra a mulher nordestina, além de ter embalagens limitadas especiais e uma promoção cheia de prêmios exclusivos para a região

A campanha chega com tudo para homenagear a essência arretada da mulher nordestina, trazendo embalagens especiais e uma música que promete embalar o coração do público: “Energia de Cheirosa”, em versão forró, é um convite para se sentir poderosa e dona de si. "A mulher nordestina é arretada, viu? A gente trabalha, sonha, conquista, e faz tudo isso com muita força, beleza e alegria! Quando Lux Botanicals me chamou pra essa parceria, eu pensei: ‘Isso tem tudo a ver comigo!’. ‘Energia de Gostosa’ não é só uma música, é uma atitude. É sobre se sentir incrível, poderosa, dona de si. E agora, com Lux Botanicals, virou ‘Energia de Cheirosa’ também! Quero que todas as mulheres sintam essa vibe, se olhem no espelho e digam: ‘Rapaz, eu sou um espetáculo!”, comenta Ivete Sangalo sobre a parceria. >