BAHIA

Polo Industrial de Camaçari celebra 47 anos como motor da economia baiana

Maior complexo industrial integrado do Hemisfério Sul reúne mais de 80 empresas, gera 50 mil empregos e movimenta a economia baiana com ações que vão da sustentabilidade à inclusão social



G Estúdio Correio

Gabriela Araújo

Publicado em 28 de junho de 2025 às 06:00

O Polo Industrial de Camaçari é responsável por 15% das exportações baianas Crédito: Cofic/Divulgação

O Polo Industrial de Camaçari, consolidado como um dos maiores e mais importantes complexos industriais do Brasil e do Hemisfério Sul, completa 47 anos de operações neste domingo (29). Desde a sua inauguração, em junho de 1978, o Polo se tornou um verdadeiro vetor de desenvolvimento econômico, social e industrial para a Bahia e o país.

>

Localizado estrategicamente no município de Camaçari, a cerca de 50 quilômetros de Salvador, o complexo conta com acesso facilitado por rodovias, ferrovias, portos e aeroportos, fator que contribui para o dinamismo de suas atividades. Atualmente, mais de 80 empresas de diferentes segmentos produtivos operam no Polo, entre elas indústrias químico-petroquímicas, automotivas, de pneus, celulose solúvel, metalurgia, têxtil, fertilizantes, farmacêuticas, de energia eólica, bebidas e serviços.>

Graças a essa base logística do Polo Industrial, temos uma de nossas plantas na Bahia. Existem mais de 60 fábricas do pigmento de Dióxido de Titânio no mundo, a maior parte em países desenvolvidos, onde está a maior demanda do mercado. Dessas, nove são da Tronox, e uma está na Bahia, produzindo um pigmento indispensável para a vida moderna, com aplicações em diferentes materiais como tintas, plásticos, papéis laminados, borrachas, cerâmicas, cosméticos e uma série de outras especialidades Roberto García, diretor-geral Brasil da Tronox, uma das empresas instaladas no Polo.

Roberto García Crédito: Divulgação

De acordo com o Comitê de Fomento Industrial de Camaçari (COFIC), juntas, essas empresas geram cerca de 50 mil empregos – sendo 10 mil diretos e mais de 40 mil indiretos – e movimentam aproximadamente US$ 15 bilhões por ano. O Polo Industrial de Camaçari é responsável por 15% das exportações baianas e por 22% do Produto Interno Bruto (PIB) da indústria de transformação da Bahia.>

O Polo Industrial de Camaçari é um ativo estratégico para a atração de investimentos, pois dispõe de uma infraestrutura robusta, com oferta de terrenos industriais, acesso a matérias-primas, mão de obra qualificada e logística eficiente. Sua atratividade é fortalecida pelo chamado efeito de aglomeração, resumido na expressão ‘indústria atrai indústria’, que favorece a concentração de empresas, gera sinergias produtivas, reduz custos e amplia a competitividade Danilo Peres, economista e especialista em Desenvolvimento Industrial do Observatório da Indústria da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB).

Danilo Peres Crédito: Divulgação

Ainda segundo o Cofic, além de sua relevância econômica, o Polo também se destaca pela contribuição fiscal, ao gerar mais de R$ 4 bilhões anuais em ICMS para o Estado e responder por mais de 90% da receita tributária dos municípios de Camaçari e Dias D’Ávila. >

O funcionamento do Polo exerce impacto direto e expressivo na movimentação de cargas nos terminais portuários da Bahia, especialmente no Porto de Salvador, operado pela Wilson Sons, por meio do Tecon Salvador. Segundo Demir Lourenço, diretor-executivo da unidade de negócios da operadora de logística marítima e portuária, boa parte dos contêineres movimentados no terminal, sejam com cargas importadas, de exportação ou de cabotagem, está ligada às empresas que atuam no Polo Industrial de Camaçari.>

As demandas geradas pelo Polo Industrial de Camaçari têm papel estratégico na economia baiana e geram impacto direto na cadeia logística de diversas regiões. As atividades do Polo estimulam investimentos, impulsionam a modernização dos serviços logísticos e fortalecem outras cadeias produtivas no estado. Isso movimenta não só o setor logístico, mas também outras indústrias, desde o agronegócio até a indústria automotiva e a construção civil, por exemplo Demir Lourenço, diretor-executivo do Tecon Salvador, unidade de negócios da Wilson Sons.

Demir Lourenço Crédito: Divulgação

Destaque na área ambiental

Com capacidade produtiva superior a 12 milhões de toneladas por ano e investimentos acumulados de US$ 16 bilhões, o complexo mantém uma operação integrada entre as empresas instaladas e é referência nacional e internacional na área ambiental. Segundo informações do Cofic, o Polo dispõe do mais completo sistema de monitoramento ambiental do país, cobrindo ar, solo, rios, mar e águas subterrâneas, além de programas de reaproveitamento de resíduos, redução de emissões e segurança hídrica.>

Um dos exemplos desse cuidado com o meio ambiente é a Braskem, uma das empresas instaladas no Polo, que implementou uma estratégia de governança contendo três frentes de atuação: redução de emissões, remoção de carbono e captura de carbono.>

Houve redução nas emissões de CO2 e aumento do uso de energia renováveis, crescimento dos negócios da companhia em produtos químicos e polímeros feitos a partir de matérias-primas renováveis, que removem CO2 da atmosfera, além de investimento em tecnologias de captura de carbono para estocagem e utilização como matéria-prima para produção de produtos químicos Carlos Alfano, diretor Industrial da Braskem na Bahia.

Carlos Alfano Crédito: Divulgação

Comunidades do entorno

O diálogo contínuo com as comunidades vizinhas de Camaçari e Dias D’Ávila também são preocupações do Polo. De forma direta ou por meio do Cofic, as empresas do Polo Industrial de Camaçari desenvolvem ações e programas socioambientais nas comunidades do entorno das operações. As iniciativas visam a redução dos níveis de vulnerabilidade social e implementação de iniciativas voltadas para geração de renda.>

Entre essas atividades, está o Programa de Incentivo à Educação (PIE), fruto de uma parceria entre o Cofic e as secretarias municipais de educação de Camaçari e Dias d´Ávila. O objetivo é contribuir para a melhoria do ensino/aprendizagem nas escolas públicas dos dois municípios, focando na capacitação de professores e aprimoramento das habilidades socioeducativas dos estudantes.>

Além disso, o programa Construindo o Futuro, que é um desdobramento do PIE, promove encontros entre profissionais das empresas do Polo e estudantes das escolas públicas dessas cidades, estimulando nos jovens o interesse pelas carreiras técnicas do ambiente industrial. >

Já o Projeto de Vida e Educomunicação Digital é responsável pelo desenvolvimento de oficinas e práticas pedagógicas que estimulam os alunos na identificação de seus potenciais e ampliação de habilidades para superação de desafios com metas voltadas para o aprimoramento de suas atividades escolares, em conexão com o mundo do trabalho e inovações do universo digital.>

Nesse contexto, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) tem atuado para além da qualificação de pequenos negócios potenciais fornecedores do Polo, passando a valorizar o capital social dos territórios, fomentando o empreendedorismo, a inovação e a articulação local das comunidades impactadas por essas atividades.>

O Sebrae tem a convicção de que o desenvolvimento territorial sustentável não se faz apenas com grandes investimentos, mas com a inclusão efetiva das comunidades locais nas oportunidades geradas pelas atividades desenvolvidas nas cadeias de valor de setores como o de petróleo, gás e petroquímico Aline Lobo, coordenadora do Polo de Referência de Óleo e Gás Onshore do Sebrae.

Aline Lobo Crédito: Divulgação

Ao completar 47 anos, o Polo Industrial de Camaçari reafirma sua posição de liderança e eficiência no setor industrial brasileiro, contribuindo não apenas para o crescimento econômico, mas também para o desenvolvimento social e sustentável da Bahia.>

“Além da infraestrutura e da concentração industrial, o Polo se destaca como um relevante centro de tecnologia e inovação. As empresas ali instaladas investem continuamente em pesquisa, desenvolvimento e modernização de processos, contribuindo para a disseminação de conhecimento técnico e de inovações que impactam positivamente diversos setores da economia baiana, elevando a produtividade e promovendo a diversificação econômica do estado”, complementou Danilo Peres.>