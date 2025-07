NEGÓCIOS

Grupo Empório aposta em cozinha conceito para eventos e ativações em Salvador

Espaço na Federação oferece estrutura profissional e foco em experiências sensoriais para marcas, chefs e empresas

Instalada na charmosa Casa Verde, na Avenida Cardeal da Silva, a Cozinha Experimental do Grupo Empório integra a Empório Experience, braço de eventos da marca, e se firmou como um espaço único em Salvador. Com 25m² moduláveis, o ambiente oferece infraestrutura completa para eventos de pequeno porte, com capacidade para até 28 pessoas e diferentes configurações de layout.>

Com apoio técnico e logístico de uma equipe especializada, o espaço atrai chefs, confeiteiros, sommeliers, buffets, criadores de conteúdo, empresas e anfitriões em busca de experiências personalizadas, capazes de traduzir com autenticidade o DNA de suas marcas ou projetos. Também é voltado para cake designers, amantes da cozinha, produtores de videocasts e fotógrafos em busca de ambientes que gerem engajamento, performance e resultados.>

diretora criativa e fundadora do complexo de negócios do Grupo Empório

Expertise

Com mais de 15 anos de experiência em neuroarquitetura, design biofílico e wellness invisível, Elis assina a curadoria dos eventos e ativações. A ambientação pode incluir peças do acervo pessoal da loja Empório Decor, especializada em móveis, objetos de design e obras de arte garimpadas pela própria diretora. >

O grupo também oferece outros espaços integrados à Cozinha Experimental, como Auditório Multimídia, Sala de Reunião, Salas Ninho Privativas e Estúdio Audiovisual, com estrutura para confraternizações, treinamentos e ativações de marca. Além disso, disponibiliza ambientes multifuncionais e interdependentes com soluções 360°, o que torna o local um verdadeiro hub de inovação para eventos e experiências corporativas. >

Grupo Empório

Com mais de três anos de atuação, o Grupo Empório se firmou no mercado baiano como um complexo de negócios voltado à criação de experiências sofisticadas, afetivas e personalizadas. A empresa reúne duas frentes complementares: a Empório Decor, especializada em home decor, paisagismo, design floral, cenografia, vitrinismo e soluções de bem-estar invisível; e a Empório Experience, voltada à curadoria de eventos, conteúdos estratégicos e ativações de alto impacto.>

Com foco em empresas, marcas, criadores de conteúdo, arquitetos e decoradores, o grupo oferece serviços sob medida para quem busca valor agregado e diferenciação. Sua sede, com 600 m² divididos em dois pavimentos e ambientes interdependentes,, está localizada em ponto estratégico de Salvador e conta com estrutura completa: Wi-Fi com dois links dedicados, logística própria, segurança privada e estacionamento amplo e gratuito.>