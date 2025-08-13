EDUCAÇÃO

Colégio Bernoulli lidera o Enem na Bahia pelo oitavo ano consecutivo

Instituição de ensino também se destaca em nível nacional, com unidades entre as mais bem posicionadas do Brasil na prova

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 06:00

Desde sua chegada a Salvador, em 2017, o Colégio Bernoulli tem se consolidado como referência de excelência acadêmica na Bahia. Pelo oitavo ano consecutivo, a unidade conquistou o 1º lugar entre todas as escolas baianas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com nota média de 730,49 pontos — quase 20 pontos à frente da segunda colocada.

Como reflexo dessa trajetória de qualidade pedagógica, a instituição celebrou mais de 430 aprovações em universidades baianas neste ano, incluindo cursos concorridos como Medicina, Direito e diversas Engenharias. Além do desempenho expressivo na região, o Bernoulli se destaca em nível nacional, com unidades entre as mais bem posicionadas do Brasil no Enem.

"No Bernoulli, a gente se sente desafiado, mas também muito apoiado. Saber que estudei em uma escola que entrega resultado, sem abrir mão do cuidado com cada aluno, fez toda a diferença para mim”, afirma o estudante Rafael Santana, aprovado em Direito na Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Proposta pedagógica que forma para os desafios reais

O sucesso do Colégio Bernoulli vai além dos números. A instituição aposta em um modelo educacional que integra desenvolvimento acadêmico e socioemocional com um acompanhamento adaptado para cada fase da formação, desde a Educação Infantil até o pré-vestibular. Com material didático próprio, equipe altamente qualificada e planejamento estratégico personalizado, o colégio oferece uma formação completa para que o estudante esteja preparado para se destacar não apenas como profissional, mas também como pessoa.

Na fase do Ensino Médio, há uma preparação robusta, tanto acadêmica quanto emocional, alinhada ao momento de vida do estudante e às exigências do Enem e dos vestibulares mais disputados. O equilíbrio entre sala de aula e socialização é reforçado ao intercalar simulados e conteúdos educativos atualizados com acompanhamento individualizado, prática esportiva e eventos de descontração, como o aguardado Aquecimento Enem.

Além das experiências dentro da escola, o Bernoulli promove lives de revisão gratuitas e interativas, pensadas para apoiar os estudantes na reta final de preparação. De forma leve e dinâmica, professores experientes revisam conteúdos, resolvem questões, compartilham estratégias e oferecem dicas sobre temas recorrentes e pontos-chave das provas.

“A nossa missão é oferecer educação de excelência por meio de soluções didáticas de qualidade, proporcionando crescimento intelectual e humanista, capacitando e transformando positivamente a sociedade. O foco é na formação integral, além do desenvolvimento cognitivo e socioemocional dos alunos”, declara Paulo Ribeiro, sócio-fundador do Bernoulli.

Estrutura que acolhe, inspira e potencializa

Localizado no bairro Caminho das Árvores, o Colégio Bernoulli conta com uma infraestrutura projetada para oferecer conforto, segurança e estímulo ao aprendizado em todas as etapas da formação. Os espaços amplos, bem iluminados e integrados, favorecem tanto a concentração quanto a convivência entre os alunos.

A unidade reúne salas de aula equipadas com tecnologia educacional, laboratórios modernos, biblioteca completa, além de quadras esportivas e espaços de descompressão que integram a rotina dos estudantes. Tudo pensado para proporcionar uma experiência escolar completa, em um ambiente que alia excelência acadêmica a bem-estar e acolhimento.

Para saber mais sobre a unidade e sobre a proposta pedagógica do Bernoulli, acesse: bernoulli.com.br.

