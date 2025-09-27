ESPECIAL CAMAÇARI 267 ANOS

Empresas conciliam desenvolvimento econômico, ambiental e social em Camaçari

Companhias que atuam no município reforçam o papel das indústrias como agentes de inovação e de impacto positivo



Estúdio Correio

Murilo Gitel

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 06:02

Mosaicos na área de influência da Bracell na Bahia Crédito: Acervo Bracell

O desafio de aliar crescimento econômico à preservação ambiental e ao impacto social positivo tem levado grandes indústrias instaladas na Bahia a adotar práticas cada vez mais sustentáveis. Em Camaçari, ao investirem em sustentabilidade, Bracell e Tronox se destacam como exemplos de empresas que transformam esse compromisso em ações concretas.

A Bracell opera tendo a sustentabilidade como um dos pilares de seus processos, desde o cultivo de eucalipto até a obtenção de seu produto final na Bahia: a celulose solúvel. Trata-se de um produto de alta pureza, usado como matéria-prima nas indústrias de tecidos (viscose e Lyocell), cosméticos, alimentos, medicamentos e itens de higiene.

Como uma empresa sustentável, a Bracell investe em ações de preservação ambientais, como o Compromisso Um Para Um, por meio do qual se compromete a preservar um hectare de mata nativa para cada hectare plantado com eucalipto.

RPPNs

Além disso, a Bracell mantém, na Bahia, quatro RPPNs (Reserva Particular do Patrimônio Natural), totalizando mais de 3 mil hectares de proteção integral da vegetação nativa e fauna silvestre, com animais e plantas raras e ameaçadas de extinção.

“A empresa também desenvolve projetos e programas com as comunidades para mostrar a importância da preservação da natureza, como o Projeto Ecomunidade, que capacita e apoia o trabalho de multiplicadores ambientais em suas comunidades, com foco em ações de mobilização para o descarte correto de resíduos, a prevenção de incêndios florestais e a caça ilegal de animais silvestres”, destaca a gerente de Sustentabilidade da Bracell Bahia, Angela Ribeiro.

Transição energética

A Tronox está em uma fase crucial de transição energética, impulsionada por sua visão estratégica de longo prazo, o compromisso com a sustentabilidade e a busca por eficiência operacional. Nos últimos anos, a empresa vem buscando ativamente otimizar suas operações através da adoção de práticas mais limpas e eficientes, visando não apenas a redução de custos, mas também a construção de uma vantagem competitiva e o seu posicionamento como uma marca que atua com responsabilidade socioambiental.

“Essa é uma jornada desafiadora, porque exige alto investimento, adaptação de infraestruturas existentes, necessidade de qualificação da mão de obra e a integração de sistemas de manutenção, mas temos caminhado com passos concretos nessa transição energética, com destaque para algumas iniciativas importantes em nossa planta em Camaçari, que refletem nosso compromisso proativo com um futuro mais sustentável”, afirma a companhia.

Planta pioneira

Um exemplo disso é que a Tronox se tornou a primeira planta de produção de pigmentos 100% renovável de Camaçari. Desde 2024, a planta opera com energia elétrica proveniente de fonte 100% renovável (especificamente de origem eólica) para todos os seus processos industriais. Esse modelo de transição energética foi cuidadosamente estruturado com rigor técnico e econômico, priorizando a segurança regulatória e a eficiência contratual para garantir um fornecimento contínuo e rastreável de energia verde.

Além de reduzir significativamente a pegada de carbono associada ao consumo de energia, essa iniciativa elimina emissões pela queima de combustíveis fósseis e diminui as emissões indiretas, bem como também contribui diretamente para as metas de neutralidade de carbono e para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, em especial os ODS 7 (Energia Acessível e Limpa) e 13 (Ação Contra a Mudança Global do Clima).

Eficiência hídrica

Em outra frente, com foco na gestão eficiente dos recursos naturais, a Tronox desenvolve a implantação de dois projetos de reuso da água até o final de 2025. Quando implementados, eles gerarão uma economia anual de, aproximadamente, 271.000 m³ de água e cerca de R$ 680.000,00 em redução de custos com o uso da água.

Os exemplos da Bracell e da Tronox demonstram que é possível conciliar desenvolvimento econômico, preservação ambiental e transformação social, além de reforçar o papel das indústrias como agentes de inovação e de impacto positivo nas comunidades em que atuam.