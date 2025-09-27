ESPECIAL CAMAÇARI 267 ANOS

Camaçari celebra passado, presente e futuro em seu aniversário de 267 anos

Município tem história repleta de conquistas e desafios



Publicado em 27 de setembro de 2025 às 06:01

Fábrica da Tronox no Polo Industrial de Camaçari Crédito: Tronox/Divulgação

Dos indígenas tupinambás aos jesuítas João Gonçalves e Antônio Rodrigues, que no século 16 fundaram às margens do Rio Joanes a Aldeia do Divino Espírito Santo, Camaçari (do tupi-guarani “árvore que chora”) se orgulha de uma trajetória marcada pela força do seu povo e por um desenvolvimento que se tornou essencial para a Bahia. Neste domingo, 28 de setembro, a quarta maior cidade do estado celebra 267 anos de história, repleta de conquistas e desafios.

Com cerca de 304 mil habitantes (IBGE), Camaçari se destaca tanto por suas belezas naturais quanto pelo seu potencial produtivo, cujo principal marco se deu com a inauguração do Polo Petroquímico (atualmente chamado de Polo Industrial) em 29 de junho de 1978. Desde então, a palavra desenvolvimento virou praticamente um sinônimo para o município da Região Metropolitana de Salvador.

O complexo conta com acesso facilitado por rodovias, ferrovias, portos e aeroportos, fator que contribui para o dinamismo de suas atividades. Atualmente, mais de 80 empresas de diferentes segmentos produtivos operam no Polo, entre elas indústrias químico-petroquímicas, automotivas, de pneus, celulose solúvel, metalurgia, têxtil, fertilizantes, farmacêuticas, de energia eólica, bebidas e serviços.

De acordo com o Comitê de Fomento Industrial de Camaçari (Cofic), juntas, essas empresas geram cerca de 50 mil empregos – sendo 10 mil diretos e mais de 40 mil indiretos – e movimentam, aproximadamente, US$ 15 bilhões por ano. O Polo Industrial de Camaçari é responsável ainda por 15% das exportações baianas e 22% do Produto Interno Bruto (PIB) da indústria de transformação da Bahia.

Orgulho camaçariense

Camaçari é construída por pessoas como o administrador Deivid Pamponet, 33 anos, que se orgulha por ser nascido e criado na cidade que escolheu para viver. “Aqui vivi minha infância e adolescência, fiz curso técnico, pré-vestibular, fui aprovado na Ufba, conquistei meu primeiro emprego e meu crescimento profissional. Aqui fiz investimentos para viver e, mesmo indo estudar na capital baiana, permaneci morando em Camaçari”, destaca.

Apaixonado pela orla do município e pelo Teatro da Cidade do Saber, Pamponet afirma que o que mais admira em Camaçari é a resiliência do seu povo. “Desejo que seja uma cidade inteligente em comércios e serviços, que a sede, a orla e a zona rural possam explorar as altas tecnologias da indústria 4.0 desenvolvidas no Polo Industrial e que sejam feitos investimentos em educação, ciência, tecnologia e infraestrutura”, projeta.

Transformação social

Em 2026, a Tronox, maior fornecedora mundial de produtos químicos de titânio e seus derivados, completará 55 anos de atuação da sua planta em Camaçari. A chegada da fábrica e, em seguida, a implantação do Polo Industrial, tiveram papel crucial no desenvolvimento da economia e geração de oportunidades do município, atraindo investimentos, tecnologia e pessoas de todas as partes do Brasil em busca de novas oportunidades.

“A chegada pioneira da Tronox e a longevidade de sua atuação no município refletem seu enraizamento na comunidade. A fábrica foi um catalisador para a economia e a geração de oportunidades no município. Somente nos últimos cinco anos, foram mais de R$ 120 milhões aplicados em desenvolvimento de novos produtos e tecnologia, além de um investimento contínuo em capacitação profissional e projetos socioambientais que beneficiam milhares de pessoas”, observa a companhia.

Por meio da geração de empregos, a Tronox impacta a vida de cerca de 7.000 pessoas (direta e indiretamente) ao longo de toda a cadeia produtiva, uma demonstração de como a indústria pode ser um pilar de transformação social.

Sonhos realizados

Camaçari é repleta de uma gente trabalhadora e que sabe bem aonde quer chegar, como a operadora líder de Secagem e Acabamento na Bracell, Tatiane Portugal, que ingressou na companhia em 2007 como trainee. Natural do município e de origem humilde, ela viu sua vida se transformar quando realizou um curso de eletroeletrônica e, em seguida, foi aprovada no processo seletivo da empresa.

“Muitos desafios foram superados até aqui, mas a cultura de uma empresa de grande porte permitiu que o talento de uma mulher fosse reconhecido para liderar uma equipe. Só tenho a agradecer pela base que me foi dada por estar em uma empresa alinhada com a diversidade e que foi um pilar fundamental no meu desenvolvimento”, comemora Tatiane, que pôde construir a casa dos sonhos da mãe, a sua própria, graduar-se em Ciências Contábeis e, ainda, conhecer outros países.

Economia local

Há 22 anos no Polo Industrial de Camaçari, a Bracell é uma das maiores produtoras de celulose solúvel do mundo. Sua unidade local, com capacidade anual de 500 mil toneladas, abastece cadeias produtivas que transformam a matéria-prima em tecidos, medicamentos, cosméticos, alimentos, pneus e outros itens presentes no cotidiano.

“A presença da empresa na cidade, além de contribuir para a geração de empregos - apenas na unidade industrial são cerca de 2 mil empregos diretos e indiretos permanentes - também ajuda a impulsionar a economia local, ao demandar uma série de serviços, insumos e equipamentos adquiridos de fornecedores locais. Em 2024, 61% dos fornecedores da Bracell foram contratados na Bahia”, ressalta a gerente de Comunicação, Relações Institucionais e Responsabilidade Social da Bracell, Cíntia Liberato de Mattos.

A executiva acrescenta que essas ações são importantes para a Bracell, porque a empresa acredita que seu negócio só será bom para a própria empresa se for bom também para a comunidade, o país, o clima e os clientes. “Por isso, ao celebrar o aniversário de Camaçari, a companhia reforça o compromisso de estar, cada vez mais, ativa para participar do desenvolvimento local, operando de forma responsável e sustentável.”

Logística portuária

O funcionamento do Polo Industrial de Camaçari exerce impacto direto e expressivo na movimentação de cargas nos terminais portuários da Bahia, especialmente no Porto de Salvador, operado pela Wilson Sons, por meio do Tecon Salvador. Essa relação se dá desde a chegada dos equipamentos para as plantas fabris, ao abastecimento das indústrias com importação de produtos que entram pelo porto, bem como pelo escoamento de suas cargas pelo modal marítimo, conectando a indústria baiana ao mundo.

Segundo o diretor executivo do Tecon Salvador, unidade de negócios da Wilson Sons, Demir Lourenço, boa parte dos contêineres movimentados no terminal, sejam com cargas importadas, de exportação ou de cabotagem, está ligada às empresas que atuam no Polo Industrial de Camaçari.

Papel estratégico

“As demandas geradas pelo Polo Industrial de Camaçari têm papel estratégico na economia baiana e geram impacto direto na cadeia logística de diversas regiões. As atividades do Polo estimulam investimentos, impulsionam a modernização dos serviços logísticos e fortalecem outras cadeias produtivas no estado. Isso movimenta não só o setor logístico, mas também outras indústrias, desde o agronegócio até a indústria automotiva e a construção civil”, exemplifica Lourenço.

Ao completar 267 anos, Camaçari reafirma sua vocação de cidade que cresce sem perder a identidade. Entre passado e futuro, tradição e inovação, o município segue como peça-chave para o desenvolvimento da Bahia, sustentado pela força do seu povo e pela capacidade de transformar desafios em oportunidades.

Educação tecnológica

As indústrias instaladas no Polo podem capacitar sua mão de obra com o auxílio da educação regular e profissional, um dos focos de atuação do Sistema FIEB em Camaçari. Desde 2023, o município conta com uma unidade integrada que reúne os serviços do SENAI e a Escola SESI Milton Santos - esta última integra a Rede SESI Bahia de Educação, que tem como diferenciais a educação tecnológica, com destaque para a robótica educacional e o incentivo à iniciação científica no ensino médio. Atualmente, cerca de 880 alunos estão matriculados em turmas de Ensino Fundamental II e Médio (1ª série). Para 2026, a previsão é de cerca de 950 alunos matriculados.