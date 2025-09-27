ESPECIAL CAMAÇARI 267 ANOS

Inovações tecnológicas aceleram avanços em Camaçari; conheça

Empresas e instituições instaladas no município investem em pesquisa e tecnologia



27 de setembro de 2025

A inovação deixou de ser promessa para se tornar realidade cotidiana em Camaçari. Empresas instaladas no município têm investido em pesquisa e tecnologia, o que possibilita acelerar avanços capazes de fortalecer a competitividade industrial, gerar novos negócios e impulsionar o desenvolvimento econômico da Bahia.

Em um movimento para aprimorar sua gestão ambiental e sustentabilidade, a Tronox irá assinar um convênio com a Universidade Federal da Bahia (Ufba) para a produção de estudos e trabalhos acadêmicos. O objetivo é que a universidade explore e documente a rica biodiversidade da fauna e flora (tanto terrestre quanto marinha) presentes na área do empreendimento e em seu entorno.

“Ao trazer o olhar científico para este espaço, a parceria não apenas valoriza a variedade de espécies locais, mas também reforça a ideia de uma indústria responsável, mostrando de forma acadêmica que é possível a coexistência de um ambiente de produção industrial com um ecossistema natural diverso”, destaca a companhia.

O terreno da Tronox, situado às margens da BA-099, abrange uma área de 3.346.122,10 m² e abriga uma ampla gama de espécies da fauna e flora. Parte desse território é classificada como Áreas de Proteção Ambiental (APA), com a empresa atuando como Conselheira das APAs do Rio Joanes e do Rio Capivara e Lagos de Guarajuba. A região é rica em vegetação nativa, composta por espécies típicas da Mata Atlântica, manguezais e restingas, além de apresentar ambientes aquáticos diversos como rios, lagoas e aquíferos.

Resíduos industriais

Com índices de até 85% de reaproveitamento de resíduos industriais em sua unidade na Bahia, a Bracell reforça sua estratégia de transformar desafios ambientais em soluções sustentáveis, alinhadas ao conceito de economia circular. A empresa tem avançado em projetos que reposicionam resíduos industriais como subprodutos que geram valor para a cadeia produtiva e o meio ambiente.

Resíduos como casca da madeira, lodo primário, lama de cal, nós e rejeitos vêm sendo destinados a clientes para uso em diferentes aplicações. “Ao transformar resíduos em recursos, a Bracell contribui para fortalecer uma cadeia industrial mais sustentável e conectada com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS)", afirma a gerente de Sustentabilidade da Bracell Bahia, Angela Ribeiro.

Os resultados obtidos traduzem uma atuação consistente que já assegura novas alternativas de reaproveitamento. Entre os subprodutos gerados destacam-se insumos que podem ser utilizados como adubo, combustível para indústrias, corretivo de solo e até mesmo na fabricação de tapetes higiênicos para cães e gatos.

CIMATEC Park

As indústrias instaladas em Camaçari contam com o CIMATEC Park, um dos principais pólos de inovação do Brasil, integrado ao Sistema FIEB, como importante aliado. Localizado desde 2019 no Complexo Industrial de Camaçari, o parque é um centro de excelência em pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I), com um impacto crescente tanto no Brasil quanto no cenário internacional.

O diretor de Tecnologia e Inovação do SENAI CIMATEC, Luis Breda, destaca o papel do centro tecnológico como um motor para o desenvolvimento econômico local. "No CIMATEC Park, trabalhamos para transformar desafios industriais em soluções inovadoras, com foco no desenvolvimento de tecnologias de ponta. Nossos projetos visam atender às necessidades das empresas, contribuindo para sua competitividade e oferecendo soluções que fazem a diferença no mercado global". Atualmente, o complexo industrial conta com mais de dez empresas instaladas.

Formação profissional

Por sua vez, o SENAI Bahia promove a educação profissional e tecnológica, contribuindo para a formação de mão de obra e elevação da competitividade da indústria no estado. Atualmente, mais de 3.700 alunos estão matriculados em cursos de iniciação profissional, aprendizagem básica e técnica, cursos de qualificação e de aperfeiçoamento profissional oferecidos pela Escola Técnica do SENAI, em Camaçari.