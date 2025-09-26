ENTENDA CASO

Humorista de ‘A Praça é Nossa’ quebra o silêncio sobre acusação de estupro após ser condenado a 18 anos de prisão

Defesa de Cristiano Pereira aponta revolta da ex

Felipe Sena

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 21:09

Cristiano Pereira é acusado de estupro de vulnerável Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O humorista Cristiano Pereira, Gaudencio e o Jorge da Borracharia de “A Praça é Nossa”, resolveu quebrar o silêncio sobre uma recente acusação de estupro. O assunto delicado, que envolve diversos posicionamentos, repercutiu nas redes sociais e divide opiniões.

O ator disse que tudo não passa de “difamação e calúnia” em entrevista ao portal LeoDias. Cris foi condenado na 7ª Câmara do TJ-RS nesta quinta-feira (25) a 18 anos de prisão por estupro de vulnerável contra a própria filha, nascida em 2016.

O caso tramita na 6ª Vara de Família de Porto Alegre, onde também corre um processo de guarda. Nele, foi determinada convivência assistida para resguardar a criança.

De acordo com a advogada da vítima, Aline Rübenich, a menina é fruto de um relacionamento breve entre os pais, que eram amigos de longa data. O humorista não teria assumido a filha nem mantido convivência regular, mas, por insistência da mãe, passaram a se relacionar.

Após uma visita paterna, a mãe teria percebido sinais de abuso e procurou a polícia. Foi registrado boletim de ocorrência, e a criança passou por exames de corpo de delito e depois teve início o processo criminal por abuso sexual.

A defesa do humorista ingressou com uma ação de inversão de guarda, alegando alienação parental baseada em suposta falsa acusação.

O que diz a defesa do humorista

Em nota, o advogado de Cris, Edson Cunha, explicou que a “sentença reconheceu a ausência de provas”.

Conforme a nota, a ex do ator, que poderia não ter aceito o fim da relação, e por isso, recorreu da sentença que absolveu e inocentou Cristiano.