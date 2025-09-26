FEZ CERTO?

Murilo Huff é detonado por vetar lançamento de músicas inéditas de Marília Mendonça; entenda por que ele tem esse poder

Decisão do cantor divide opiniões: fãs lamentam suspensão do projeto "Manuscritos da Rainha", enquanto defensores apontam gesto de proteção ao filho Leo

O cantor Murilo Huff, pai do pequeno Leo, de 3 anos, fruto de seu relacionamento com Marília Mendonça, tomou uma decisão que gerou polêmica entre os admiradores da artista. De acordo com informações do programa Fofocalizando, do SBT, ele não autorizou o lançamento do projeto "Manuscritos da Rainha", que reuniria músicas inéditas deixadas pela cantora antes de sua morte em 2021.

A justificativa de Huff é preservar o filho. Ele determinou que essas canções só poderão ser lançadas quando Leo atingir a maioridade, ficando a cargo dele decidir o futuro do material. Além disso, a renda obtida com o possível lançamento será destinada integralmente ao menino, único herdeiro da cantora.

Nas redes sociais, a decisão dividiu opiniões. Muitos fãs lamentaram a suspensão imediata, afirmando que seria possível lançar o projeto e destinar os valores a uma poupança para Leo. Outros, no entanto, elogiaram a postura do sertanejo, considerando o gesto respeitoso à memória de Marília e protetivo em relação ao filho.