Serginho Groisman lembra por que resolveu sair do SBT: 'Silvio não acreditou'

Apresentador contou como foi recebida a notícia de que iria para a Globo

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 19:34

Serginho Groisman relembra saída do SBT
Serginho Groisman relembra saída do SBT Crédito: Reprodução

Serginho Groisman se despediu do SBT há pouco mais de 25 anos; hoje na Globo, ele se consolidou como apresentador do "Altas Horas". Mas, como foi que essa mudança se deu? Em entrevista a Flávio Ricco, do Portal Léo Dias, o apresentador relembrou a reação de Silvio Santos ao avisar que não renovaria o contrato e explicou por que tomou essa decisão de mudança de emissora.

O comunicador contou que Silvio Santos (1930 - 2024) chegou a dizer que ele não era "cara da Globo". “Eu falei para o Silvio que estava enrolando [a renovar o contrato] porque tinha uma outra emissora de olho. E na hora que eu fui embora, ele falou: ‘você não dura lá. Você não é a cara da Globo, é a cara do SBT'”, relembrou Serginho.

Serginho Groisman

