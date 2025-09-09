MUDANÇA

Serginho Groisman lembra por que resolveu sair do SBT: 'Silvio não acreditou'

Apresentador contou como foi recebida a notícia de que iria para a Globo

Elis Freire

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 19:34

Serginho Groisman relembra saída do SBT Crédito: Reprodução

Serginho Groisman se despediu do SBT há pouco mais de 25 anos; hoje na Globo, ele se consolidou como apresentador do "Altas Horas". Mas, como foi que essa mudança se deu? Em entrevista a Flávio Ricco, do Portal Léo Dias, o apresentador relembrou a reação de Silvio Santos ao avisar que não renovaria o contrato e explicou por que tomou essa decisão de mudança de emissora.

O comunicador contou que Silvio Santos (1930 - 2024) chegou a dizer que ele não era "cara da Globo". “Eu falei para o Silvio que estava enrolando [a renovar o contrato] porque tinha uma outra emissora de olho. E na hora que eu fui embora, ele falou: ‘você não dura lá. Você não é a cara da Globo, é a cara do SBT'”, relembrou Serginho.

Groisman revelou que sua saída gerou muito atrito na emissora da família Abravanel. Isso porque na mesma época grandes nomes como Jô Soares e Ana Maria Braga também foram contratados pela emissora da família Marinho e se despediram do canal,. gerando preocupações na chefia.

“E assim que eu fui contar para ele [da proposta para outra emissora], foi anunciado que Jô Soares iria para Globo. E ele ficou maluco”, revelou o comandante do "Altas Horas".

Silvio Santos Insistiu para tentar manter Groisman, mas o jornalista detalhou que aceitou a mudança pois acreditava que ainda tinha muito a aprender na nova emissora. “Eu preciso aceitar e ir para uma aventura diferente. E ele [Silvio Santos] disse: ‘então vou manter o cenário pronto e colocar outros apresentadores até você voltar”, completou, mostrando o quanto Silvio ficou incrédulo.