História de Amor: último capítulo terá casamentos, gravidez e revelações

Reprise da novela chega ao fim nesta sexta-feira (12) com finais emocionantes e clima de celebração

Fernanda Varela

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 17:14

Carla Marins e Angelo Paes Leme (Joyce Assunção e Caio, em “História de Amor”) Crédito: TV Globo

A reprise de História de Amor, exibida no Vale A Pena Ver de Novo, chega ao fim nesta sexta-feira (12). O desfecho preparado por Manoel Carlos reserva momentos marcantes, incluindo casamento, descoberta de gravidez, reconciliações e até uma homenagem com fogos de artifício.

O capítulo começa com Bianca (Maria Ribeiro) e Daniel (José de Abreu) nos preparativos para o casamento. Vestida de noiva, ela emociona os familiares no ensaio para a cerimônia. A festa movimenta as últimas sequências da trama, reunindo praticamente todo o elenco.

História de Amor 1 de 8

Reviravoltas e despedidas

Enquanto isso, Assunção (Nuno Leal Maia) recebe a notícia de que sua paralisia é irreversível. O ex-jogador, conformado, aparece retomando aulas de educação física na praia, agora em cadeira de rodas. Já Xavier (Ricardo Petráglia) surpreende a família ao ganhar um carro importado em uma rifa, o que gera briga doméstica sobre o destino do prêmio.

Outra cena de destaque é a volta de Mariana (Monique Curi), agora casada com Renato (Marcelo Saback). Arrependida, ela pede desculpas a Neusa (Mônica Carvalho) e surpreende ao oferecer presentes para a rival e também para Chica (Ilva Niño).

Na festa de casamento, Fábio (Guilherme Faro) pede a mão de Soninha (Flávia Alessandra), que pega o buquê e pressiona o namorado a oficializar a relação. Joyce (Carla Marins), por sua vez, encerra o relacionamento com Bruno (Cláudio Lins), que viaja para os Estados Unidos, e decide viver ao lado de Caio (Ângelo Paes Leme), com quem passa a criar a filha Alice.

Homenagens e novos começos

Durante a comemoração, Olga (Yara Cortes) completa 90 anos e é surpreendida com fogos de artifício que trazem a frase “Viva Olga!”. Além disso, Helena (Regina Duarte) anuncia que espera um filho de Carlos (José Mayer), realizando o sonho da matriarca de ter um bisneto.

Paula (Carolina Ferraz) também ganha um novo rumo: parte para Nova York, conhece um novo pretendente no aeroporto e deixa o Brasil acenando para Rômulo (Cláudio Corrêa e Castro) e Zuleika (Eva Wilma). Já Dalva (Ana Rosa) decide retornar a Teresópolis para viver novamente ao lado de Urbano (Sebastião Vasconcelos).

Sheila (Lilia Cabral) reaparece na cena final, atuando em um posto de saúde com crianças, depois de retornar à cidade natal dos pais.

Última cena

No encerramento, Carlos e Helena deixam o sítio e enfrentam um congestionamento no mesmo local onde Joyce e o médico se conheceram no início da história. Desta vez, não se trata de um acidente, mas da gravação de uma novela. Antes do “fim” surgir na tela, Helena comenta com o marido: “Vamos, Carlos, que aquele enjoo está voltando”, confirmando a gravidez do casal.