Com quem vai ficar a herança de Ângela Ro Ro? Cantora não tem parentes

Fernando Freitas, vizinho e assessor da cantora, assumiu a organização do velório no Rio de Janeiro e comentou situação dos direitos autorais

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 16:52

Angela Ro Ro
Angela Ro Ro Crédito: Reprodução

Responsável pela carreira de Angela Ro Ro durante mais de 20 anos, Fernando Freitas esteve entre os primeiros a chegar ao velório da artista, realizado nesta terça-feira (9), no Rio de Janeiro. Além de assessor, ele era vizinho da cantora e explicou à Quem que coordenou a cerimônia de despedida por não haver notícias de parentes próximos.

Segundo Freitas, a artista já apresentava fragilidade na saúde antes de ser hospitalizada. “O organismo estava bastante comprometido, especialmente na parte respiratória e circulatória. O hospital fez tudo que era possível, mas chegou o momento em que não havia mais chance de recuperação”, relatou.

Patrimônio indefinido

A ausência de familiares levanta dúvidas sobre o destino da herança de Angela Ro Ro. “Até agora, não conhecemos nenhum parente. Sei apenas que ela nasceu e foi criada no Rio de Janeiro”, disse o empresário.

Ele acrescentou que a compositora recebia valores de direitos autorais todos os anos, mas não deixou testamento. “Não tenho informação sobre quem será responsável por esse recurso. Nada está definido”, afirmou.

Convivência próxima

Apesar da relação profissional, Fernando contou que a proximidade também vinha da vizinhança. “Ela ligava para mim pelo interfone do prédio, e isso acabou criando uma relação de confiança. Hoje, minha função é cuidar de tudo que fosse pessoal, mas nunca interferi em questões íntimas ou relacionamentos”, concluiu.

