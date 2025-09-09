DIVISÃO DE BENS

Com quem vai ficar a herança de Ângela Ro Ro? Cantora não tem parentes

Fernando Freitas, vizinho e assessor da cantora, assumiu a organização do velório no Rio de Janeiro e comentou situação dos direitos autorais

Fernanda Varela

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 16:52

Angela Ro Ro Crédito: Reprodução

Responsável pela carreira de Angela Ro Ro durante mais de 20 anos, Fernando Freitas esteve entre os primeiros a chegar ao velório da artista, realizado nesta terça-feira (9), no Rio de Janeiro. Além de assessor, ele era vizinho da cantora e explicou à Quem que coordenou a cerimônia de despedida por não haver notícias de parentes próximos.

Segundo Freitas, a artista já apresentava fragilidade na saúde antes de ser hospitalizada. “O organismo estava bastante comprometido, especialmente na parte respiratória e circulatória. O hospital fez tudo que era possível, mas chegou o momento em que não havia mais chance de recuperação”, relatou.

Patrimônio indefinido

A ausência de familiares levanta dúvidas sobre o destino da herança de Angela Ro Ro. “Até agora, não conhecemos nenhum parente. Sei apenas que ela nasceu e foi criada no Rio de Janeiro”, disse o empresário.

Ele acrescentou que a compositora recebia valores de direitos autorais todos os anos, mas não deixou testamento. “Não tenho informação sobre quem será responsável por esse recurso. Nada está definido”, afirmou.

Convivência próxima